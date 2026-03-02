Український фастфуд масштабується: "Тітка Клара" планує роботу в ЄС

Київська мережа швидкого харчування “Тітка Клара”, відома демократичними цінами та форматом стрітфуду, планує перший вихід за межі України. Компанія розглядає Польщу як стартовий ринок для міжнародної експансії.

Як пише Delo.ua, про це інформує Іnventure.

Польща як перший крок міжнародної експансії

Польщу компанія розглядає як логічний напрямок для першого виходу за межі України. Серед ключових факторів - географічна близькість, значна українська діаспора та схожі споживчі звички, що знижує ризики запуску на новому ринку. Додатковим чинником є зростаючий попит на формат стріт-фуду з якісними продуктами, який створює сприятливі умови для масштабування бізнесу.

Вихід на польський ринок розглядається не лише як можливість збільшити виручку, а й як стратегічний сигнал для інвесторів щодо здатності українського бренду працювати в конкурентному середовищі Європейського Союзу.

У разі успішної експансії компанія може відкрити доступ до франчайзингових моделей, партнерських угод і міжнародного капіталу, посиливши інвестиційну привабливість усього сегмента швидкого харчування.

"Тітка Клара" може стати міжнародним брендом

Мережа "Тітка Клара" працює на українському ринку з 2014 року. Вже за кілька років після запуску першої пиріжкової власникам вдалося повернути стартовий кредит, що стало підтвердженням життєздатності бізнес-моделі. Фокус на доступному харчуванні, високу частоту повторних покупок і стабільну операційну маржу дозволив бренду закріпитися серед міських форматів стріт-фуду та сформувати лояльну аудиторію.

Аналітики відзначають, що подібні кейси свідчать про появу нового покоління українських споживчих брендів, здатних зростати навіть в умовах економічної нестабільності, війни та логістичних обмежень.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Тітка Клара" було зареєстровано в 2016. році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 3, 36 млн грн.

Компанія спеціалізується на роботі ресторанів та наданні послуг мобільного харчування, пропонуючи клієнтам комплексні рішення для харчування у різних форматах.

Серед інших напрямків діяльності — виробництво хліба та хлібобулочних виробів, а також кондитерських виробів із нетривалим терміном зберігання. Крім того, компанія надає послуги прокату побутових предметів і обладнання, а також орендує офісні машини та устаткування, включно з комп’ютерною технікою.

Бенефіціарний власник - Пінчук Андрій.

Нагадаємо, бізнесмен з Івано-Франківська став новим власником кондитерської фабрики.