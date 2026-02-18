Украинский "Интерпайп" поставил сверхпрочные колесные пары для шведского производителя вагонов

Украинская промышленная компания "Интерпайп" под брендом KLW поставила шведскому производителю подвижного состава Kiruna Wagon колесные пары под осевую нагрузку 35 тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию компании.

Предполагается, что конструкция станет новым стандартом для Kiruna Wagon, производящего вагоны для тяжелых перевозок.

Новые колесные пары предназначены для вагонов на зеленом сталелитейном заводе на севере Швеции.

Как отмечается, что нагрузка на ось в 35 тонн возможна только в ограниченном количестве стран с усиленной инфраструктурой; оно выдвигает значительно более высокие требования к колесам и осям относительно прочности, износостойкости и утомительной выносливости.

Климатические условия на севере Швеции также являются ключевым фактором, учитывая влияние низких температур на материалы.

"Колесные пары для Kirunawagon были разработаны в соответствии со спецификациями заказчика, превышающими стандарты EN, особенно по марке стали для колес согласно стандартам AAR", - говорится в сообщении.

Старший специалист по продажам на европейском и международном рынках Никлас Эриксон объяснил, что новая 35-тонная колесная пара заменит предыдущую 25-тонную модель.

По его словам, универсальная конструкция позволяет использовать колеса для обоих типов нагрузок, что поможет компании сократить складские запасы и увеличить и продлить срок службы колес.

Об "Интерпайпе"

"Интерпайп" — влиятельная украинская бизнес-группа, принадлежащая бизнесмену Виктору Пинчуку. Деятельность группы сосредоточена на сталелитейной промышленности (в частности, прокат), также косвенно контролирующая активы в различных отраслях промышленности, является глобально важным игроком на рынке металлических труб.

Продукция компании поставляется более чем в 60 странах мира через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW. Пока почти 2/3 продаж осуществляется в эти регионы.

В 2024 году компания реализовала 511 000 тонн трубной продукции и 115 000 тонн железнодорожной продукции, подтверждая свои позиции как национального лидера в отрасли и надежного поставщика для международных рынков.

Напомним, в ноябре компания "Интерпайп" завершила поставки линейных труб для строительства нового завода по производству биодизеля на юге Испании.