Український "Інтерпайп" поставив надміцні колісні пари для шведського виробника вагонів

Українські колісні пари витримають 35 тонн навантаження та арктичний клімат. Фото: KLW

Українська промислова компанія “Інтерпайп” під брендом KLW поставила шведському виробнику рухомого складу Kiruna Wagon колісні пари під осьове навантаження 35 тонн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інформацію компанії.

Передбачається, що конструкція стане новим стандартом для Kiruna Wagon, який виробляє вагони для важких перевезень.

Нові колісні пари призначені для вагонів на зеленому сталеливарному заводі на півночі Швеції.

Як зазначається, що навантаження на вісь у 35 тонн можливе лише в обмеженій кількості країн із посиленою інфраструктурою; воно висуває значно вищі вимоги до коліс та осей щодо міцності, зносостійкості та втомної витривалості. 

Кліматичні умови на півночі Швеції також є ключовим фактором, з огляду на вплив низьких температур на матеріали.

"Колісні пари для Kirunawagon були розроблені відповідно до специфікацій замовника, що перевищують стандарти EN, особливо щодо марки сталі для коліс згідно зі стандартами AAR", - йдеться у повідомленні.

Старший спеціаліст із продажу на європейському та міжнародному ринках Ніклас Ерікссон пояснив, що нова 35-тонна колісна пара замінить попередню 25-тонну модель.

За його словами, універсальна конструкція дозволяє використовувати колеса для обох типів навантажень, що допоможе компанії скоротити складські запаси та збільшити та подовжити термін служби коліс.

Про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" — впливова українська бізнес-група, належить бізнесмену Віктору Пінчуку. Діяльність групи зосереджена на сталеливарній промисловості (зокрема, прокат), також опосередковано контролює активи в різних галузях промисловості, є глобально важливим гравцем на ринку металевих труб.

Продукція компанії постачається у більш ніж 60 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Європи, Північної Америки та Близького Сходу. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW. Наразі майже 2/3 продажів здійснюється до цих регіонів.

У 2024 році компанія реалізувала 511 тисяч тонн трубної продукції та 115 тисяч тонн залізничної продукції, підтверджуючи свої позиції як національного лідера в галузі та надійного постачальника для міжнародних ринків.

Нагадаємо, у листопаді компанія "Інтерпайп" завершила постачання лінійних труб для будівництва нового заводу з виробництва біодизелю на півдні Іспанії.

Автор:
Тетяна Бесараб