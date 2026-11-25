Малый бизнес в Украине тратит на открытие и первый год работы 283 часа — это самый низкий показатель среди шести стран Центральной и Восточной Европы. Для предпринимателей это означает меньше затрат на отчетность, хотя запуск производства до сих пор занимает больше времени.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз Института экономических исследований (ИЭД) .

Меньше бумаг в работе, но более длинный старт

В исследовании Индекса бюрократии 2026 ИЭД и европейская аналитическая платформа 4lLiberty сравнили Украину, Чехию, Венгрию, Словакию, Молдову и Польшу. Для этого взяли две модельные компании с 10 работниками: производство металлических ворот и небольшая гостиница с рестораном.

По общему показателю Украина тратит на бюрократию 283 часа, Чехия – 295, Венгрия – 299, Словакия – 320, Молдова – 321, Польша – 332 часа.

Однако открыть промышленное предприятие в Украине дольше всего — 63 часа. Для запуска отеля требуется 77 часов. В Польше зарегистрировать компанию можно через 24 часа благодаря онлайн-процедурам.

Однако после открытия бизнеса ситуация меняется. Администрирование украинского производства занимает 196 часов в год — это меньше среди участников исследования.

Какие процедуры создают проблемы

Больше времени отнимают кадровые вопросы, медосмотры и охрана труда. На регулярные медицинские осмотры работников гостиницы требуется 60 часов в год, производства – 30 часов.

Еще одна проблема – отчетность. Украинскому бизнесу нужно всего 4,5 часа в год для отчета о зарплатах, налогах и взносах благодаря единому отчету. Налоговое администрирование занимает около 23 часов.

В то же время в 2025 году в Украине приняли 22 изменения в три ключевых для бизнеса сфер законодательства: налоговое, трудовое и хозяйственное право. Это больше всего среди шести стран. Отслеживание и внедрение изменений требует еще 22 часов в год.

"В Украине, пожалуй, самая плохая ситуация с предсказуемостью законодательства, поскольку у нас за год наибольшее количество изменений", - отметил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Мешает ли бюрократия развития бизнеса

У Украины более 150 онлайн-услуг на портале "Действие". Во время военного положения часть разрешительных процедур была заменена декларациями. Однако цифровизация не всегда означает отмену излишних требований.

По результатам исследования бюрократия занимает седьмое место среди препятствий для развития украинского бизнеса. На первый план остаются война, нехватка работников и риски безопасности.

Напомним, украинский бизнес в октябре ухудшил оценки своей деятельности. Индекс возобновления деловой активности снизился до –0,24 – самого низкого значения с марта 2023 года. В то же время большинство предприятий не планируют изменять масштабы работы,