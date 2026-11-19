Украинский бизнес в октябре ухудшил оценку своей деятельности. Индекс возобновления деловой активности снизился до –0,24 – самого низкого значения с марта 2023 года. В то же время большинство предприятий не планируют изменять масштабы работы, а недостаток работников остается главным препятствием для бизнеса.

Как пишет Dilo , об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий Института экономических и политических консультаций (ИЭД).

Основные показатели

Доля предприятий, которые сообщили об ухудшении деловой активности против прошлого года, уменьшилась с 31,1 % до 29,2 %, об улучшении – с 9,6 % до 5,4 %, а доля тех, кто изменений не отметил, выросла с 59,4 % до 65,4 %. У крупных компаний значение ИВДА возросло, но осталось отрицательным, тогда как у средних, малых и микропредприятий существенно не изменилось.

Доля компаний, работающих на полную мощность, выросла с 5% до 6%. В то же время доля работающих почти на полную мощность третий месяц подряд уменьшается: в октябре она составляла 44% против 47% в сентябре. Неопределенность относительно двухлетних перспектив снизилась с 47,5 % до 42,6 %.

Сохранить текущий уровень работы через два года планируют 87,9 % предприятий, расширить – 8,1 %, сузить – 4%. Средняя продолжительность новых заказов в октябре составила 2,6 месяца против 2,7 месяца в сентябре, а 27% компаний работают практически без запаса заказов.

Экспорт, персонал и главные препятствия

Производственные результаты прервали двухмесячную тенденцию к ухудшению, но краткосрочные ожидания продолжают постепенно ухудшаться. Показатели изменений экспорта существенно не изменились, однако ожидания на 3 месяца ухудшаются. В течение трех месяцев ожидается незначительный рост численности работников. Однако доля находящихся в вынужденных отпусках существенно не меняется.

Наибольшей проблемой для предприятий остается нехватка рабочей силы, хотя количество компаний, называющих это препятствие, постепенно уменьшается. В Днепропетровской, Львовской, Черновицкой, Полтавской и Тернопольской областях на нехватку работников указывают 80% опрошенных предприятий.

Вторым по распространенности препятствием остается "опасно работать".

Также предприятия сталкиваются со сложностями перевозки сырья, перебоями с электроснабжением и нехваткой оборотных средств. В то же время ожидания цен на сырье, материалы и готовую продукцию прекратили тренд на рост и существенно не изменились.

Напомним, в сентябре индекс возобновления деловой активности упал до отметки -0,21 - это самый плохой показатель с марта 2023 года. Из-за атак на инфраструктуру и нехватку ресурсов предприятия теряют заказ и сокращают объемы производства.