Украинский научно-технологический центр теряет поддержку США

США приостановили финансирование Украинского научно-технологического центра после подписания президентом Дональдом Трампом меморандума о выходе страны из 66 международных организаций и агентств.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Белого Дома.

В администрации США объяснили, что часть международных структур, в частности Венецианская комиссия, Комиссия международного права ООН, Международный торговый центр ООН и Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по насилию в отношении детей, продвигает политики и идеологии, противоречащие американским ценностям, суверенитету и экономическим интересам.

Выход США из этих организаций означает полное прекращение финансирования и членских взносов с американской стороны.

Об Украинском научно-технологическом центре

Украинский научно-технологический центр основан в 1993 году по инициативе Украины, США, Канады и стран ЕС в период ядерного и химического разоружения Украины.

Центр сотрудничал с бывшими специалистами оборонной и военно-промышленной сфер, финансируя научные и прикладные проекты с целью уменьшения риска распространения ядерных, химических и биологических знаний и материалов.

Штаб-квартира центра находится в Киеве, а США были одним из его ключевых доноров.

Напомним, Министерство образования США заявило о заморозке финансирования на сумму 2,2 млрд долларов для Гарвардского университета после заявления президента учебного заведения Алана Гарбера о том, что заведение "не откажется от своей независимости или своих конституционных прав".