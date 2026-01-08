Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Наличный курс:

USD

43,40

43,20

EUR

50,75

50,48

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинский научно-технологический центр теряет поддержку США

доллары
Украинский научно-технологический центр потеряет поддержку США / Freepik

США приостановили финансирование Украинского научно-технологического центра после подписания президентом Дональдом Трампом меморандума о выходе страны из 66 международных организаций и агентств.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Белого Дома.

В администрации США объяснили, что часть международных структур, в частности Венецианская комиссия, Комиссия международного права ООН, Международный торговый центр ООН и Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по насилию в отношении детей, продвигает политики и идеологии, противоречащие американским ценностям, суверенитету и экономическим интересам.

Выход США из этих организаций означает полное прекращение финансирования и членских взносов с американской стороны.

Об Украинском научно-технологическом центре

Украинский научно-технологический центр основан в 1993 году по инициативе Украины, США, Канады и стран ЕС в период ядерного и химического разоружения Украины.

Центр сотрудничал с бывшими специалистами оборонной и военно-промышленной сфер, финансируя научные и прикладные проекты с целью уменьшения риска распространения ядерных, химических и биологических знаний и материалов.

Штаб-квартира центра находится в Киеве, а США были одним из его ключевых доноров.

Напомним, Министерство образования США заявило о заморозке финансирования на сумму 2,2 млрд долларов для Гарвардского университета после заявления президента учебного заведения Алана Гарбера о том, что заведение "не откажется от своей независимости или своих конституционных прав".

Автор:
Ольга Опенько