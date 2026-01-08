Український науково-технологічний центр втрачає підтримку США

США припинили фінансування Українського науково-технологічного центру після підписання президентом Дональдом Трампом меморандуму про вихід країни з 66 міжнародних організацій та агенцій.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Білого Дому.

В адміністрації США пояснили, що частина міжнародних структур, зокрема Венеціанська комісія, Комісія міжнародного права ООН, Міжнародний торговий центр ООН та Офіс спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей, просуває політики та ідеології, які суперечать американським цінностям, суверенітету та економічним інтересам.

Вихід США з цих організацій означає повне припинення фінансування та членських внесків з американського боку.

Про Український науково-технологічний центр

Український науково-технологічний центр був заснований у 1993 році за ініціативою України, США, Канади та країн ЄС у період ядерного та хімічного роззброєння України.

Центр співпрацював із колишніми фахівцями оборонної та військово-промислової сфер, фінансуючи наукові та прикладні проєкти з метою зменшення ризиків поширення ядерних, хімічних і біологічних знань та матеріалів.

Штаб-квартира центру розташована в Києві, а США були одним із його ключових донорів.

Нагадаємо, Міністерство освіти США заявило про замороження фінансування на суму 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету після заяви президента навчального закладу Алана Гарбера про те, що заклад "не відмовиться від своєї незалежності чи своїх конституційних прав".