Украинский несырьевой экспорт получил страховую поддержку более чем на 9 млрд грн

За первые девять месяцев 2025 года Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) предоставило страховую поддержку украинскому несырьевому экспорту на 9,49 млрд грн, что более чем на 66% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Несырьевой экспорт под защитой ЭКА

"Поддержка несырьевого экспорта - важная составляющая политики развития украинских производителей "Зроблено в Україні". Государство предоставляет инструменты не только для работы производств по всей стране, но и для выхода компаний на внешние рынки. Там бизнес нуждается, прежде всего, в снижении рисков - и мы предлагаем страхование экспортных кредитов и внешнеэкономических контрактов через ЭКА", - отметил заместитель министра экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа.

С января по сентябрь 2025 года Экспортно-кредитное агентство Украины застраховало кредитные договоры на сумму более 1,18 млрд грн.

Наибольшие объемы поддержанного экспорта зафиксированы во Львовской области – 2,49 млрд грн, а также в Хмельницкой (1,37 млрд грн), Тернопольской (1,16 млрд грн) и Волынской (1,15 млрд грн) областях.

Основными рынками сбыта стали Польша (свыше 2,6 млрд грн), Австрия (1,07 млрд грн), Литва (600 млн грн), Нидерланды (511 млн грн) и Чехия (492 млн грн). Значительные объемы поставок также направлены в Германию, Эстонию и Швейцарию.

По видам продукции наиболее поддержан экспорт:

пищевых продуктов (смеси из растительных и молочных жиров) – 2,19 млрд грн;

древесины и изделий из нее – 1,78 млрд грн;

мебели и предметов интерьера – 1,47 млрд грн;

продуктов переработки овощей и фруктов – 952 млн. грн;

алкогольных и безалкогольных напитков – 866 млн. грн.

Напомним, по итогам 2024 года Украина заняла третье место по объемам экспорта меда, уступив Китаю и Индии.