Український несировинний експорт отримав страхову підтримку на понад 9 млрд грн

За перші дев’ять місяців 2025 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) надало страхову підтримку українського несировинного експорту на 9,49 млрд грн, що на понад 66% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Несировинний експорт під захистом ЕКА

"Підтримка несировинного експорту – важлива складова політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Держава надає інструменти не лише для роботи виробництв по всій країні, а й для виходу компаній на зовнішні ринки. Там бізнес потребує, перш за все, зниження ризиків – і ми пропонуємо страхування експортних кредитів та зовнішньоекономічних контрактів через ЕКА", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

З січня по вересень 2025 року Експортно-кредитне агентство України застрахувало кредитні договори на суму понад 1,18 млрд грн.

Найбільші обсяги підтриманого експорту зафіксовані у Львівській області — 2,49 млрд грн, а також у Хмельницькій (1,37 млрд грн), Тернопільській (1,16 млрд грн) та Волинській (1,15 млрд грн) областях.

Основними ринками збуту стали Польща (понад 2,6 млрд грн), Австрія (1,07 млрд грн), Литва (600 млн грн), Нідерланди (511 млн грн) та Чехія (492 млн грн). Значні обсяги поставок також спрямовані до Німеччини, Естонії та Швейцарії.

За видами продукції найбільше підтримано експорт:

харчових продуктів (суміші з рослинних і молочних жирів) – 2,19 млрд грн;

деревини та виробів з неї – 1,78 млрд грн;

меблів і предметів інтер’єру – 1,47 млрд грн;

продуктів переробки овочів і фруктів – 952 млн грн;

алкогольних і безалкогольних напоїв – 866 млн грн.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року Україна посіла третє місце за обсягами експорту меду, поступившись Китаю та Індії.