Украинский производитель защищенной связи Himera получил более $2,5 млн. инвестиций

От фронта к масштабированию: Himera привлекла $2,5+ млн. / Freepik

Украинская компания Himera, разрабатывающая системы защищенной связи для поля боя, привлекла более $2,5 млн. инвестиций. Средства будут направлены на развитие технологий, рост команды и усиление присутствия на украинском и международном рынках оборонных коммуникаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

Усиление оборонной связи в Украине

"Himera прошла путь от инженерных решений и тестирования в боевых условиях до этапа уверенного масштабирования. Новое финансирование позволяет команде расти еще быстрее и создавать решения, которые уже используются украинскими подразделениями", - подчеркнул Федоров.

Украинская компания Himera ускоряет разработку решений в сфере защищенной связи, расширяет покрытие и повышает стабильность и безопасность коммуникаций для подразделений, ежедневно работающих в боевых условиях. Это напрямую усиливает возможности сил обороны и национальную безопасность Украины.

  • Масштабирование на международных рынках

Компания уже реализует контракты в Европе и США и выходит на новые рынки, где критически важна устойчивая связь с низкой вероятностью перехвата.

Как отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, развитие и масштабирование украинских решений в сфере defense tech является ключевым фактором усиления обороноспособности страны и ее технологического присутствия на глобальном рынке.

"Приветствую команду Himera. Продолжаем поддерживать украинский defense tech", - добавил Федоров.

Напомним, украинские разработчики создали радиостанцию Himera, которая работает под вражеским РЭБом еще в октябре 2023 года. Также право можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов.

Через пол года разработчик Himera вышел на международный рынок и получил поставщика в США.

Ольга Опенько