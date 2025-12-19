Запланована подія 2

Український виробник захищеного зв’язку Himera отримав понад $2,5 млн інвестицій

Від фронту до масштабування: HIMERA залучила $2,5+ млн / Freepik

Українська компанія Himera, що розробляє системи захищеного зв’язку для поля бою, залучила понад $2,5 млн інвестицій. Кошти спрямують на розвиток технологій, зростання команди та посилення присутності на українському й міжнародному ринках оборонних комунікацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Посилення оборонного зв’язку в Україні

"Himera пройшла шлях від інженерних рішень і тестування в бойових умовах до етапу впевненого масштабування. Нове фінансування дає змогу команді зростати ще швидше та створювати рішення, які вже використовують українські підрозділи", - наголосив Федоров.

Українська компанія Himera пришвидшує розробку рішень у сфері захищеного зв’язку, розширює покриття та підвищує стабільність і безпеку комунікацій для підрозділів, які щодня працюють у бойових умовах. Це напряму посилює спроможності Сил оборони та національну безпеку України.

  • Масштабування на міжнародні ринки

Компанія вже реалізує контракти в Європі та США та виходить на нові ринки, де критично важливий стійкий зв’язок із низькою ймовірністю перехоплення.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, розвиток і масштабування українських рішень у сфері defense tech є ключовим фактором посилення обороноздатності країни та її технологічної присутності на глобальному ринку.

"Вітаю команду Himera. Продовжуємо підтримувати український defense tech", — додав Федоров.

Нагадаємо, українські розробники створили радіостанцію Himera, яка працює під ворожим РЕБом ще у жовтні 2023 року. Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів.

Через пів року розробник Himera вийшов на міжнародний ринок та отримав постачальника в США.

Автор:
Ольга Опенько