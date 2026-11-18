Украинская компания Reactive Drone, которая разрабатывает и производит военные беспилотники "Летучие мыши" и "Шмавик", начала производство деталей и компонентов для БпЛА на территории Польши. В развертывание зарубежных производственных мощностей уже инвестировали более 5 миллионов евро.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление компании.

Как сообщил генеральный директор компании Алексей Колесник, о полном переносе предприятия за границу речь не идет. В Польше будут производить только отдельные запчасти и критически важные комплектующие, тогда как финальная сборка и проверка готовых беспилотников будут проходить исключительно в Украине в соответствии с требованиями национального законодательства, позволяющего сохранять статус украинского продукта.

Главной причиной диверсификации мощностей в компании называют риски безопасности. Ранее один из заводов Reactive Drone в Украине был полностью разрушен в результате российской ракетно-дроновой атаки, хотя работники тогда не пострадали.

Размещение производственных линий в Польше должно защитить выпуск деталей от обстрелов и воздушных тревог, обеспечить стабильную поставку оборудования для военных на передовой и углубить сотрудничество с европейскими партнерами.

Напомним, ранее сообщалось, что производитель дронов Magura компания UFORCE привлекла $700 млн инвестиций по оценке в $6 млрд. Разработчик оборонных технологий, основанный бывшим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и предпринимателем Олегом Рогинским, закрыл раунд финансирования серии А.