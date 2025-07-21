Украинский РЭБ-робот "Berserk" запускается в серийное производство: его характеристики

Украинская компания Kvertus объявила о старте серийного производства своего РЕБ-работа AD Berserk. Этот роботизированный комплекс способен преодолевать расстояние до 20 км и работать автономно до 12 часов. Радиус его управления также составляет 20 км.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил генеральный директор Kvertus Ярослав Филимонов.

По его словам, это не просто техника — это результат сотен часов разработки, испытаний и усовершенствований. РЕБ-робот "Berserk" создает помехи на всех частотах, использующих дроны-камикадзе, бомбардировочные и мультироторные дроны

Основные задачи "AD Berserk" включают в себя:

эвакуацию раненых из зоны боевых действий;

прикрытие при разминировании;

поддержку штурмовых операций;

защита логистических путей и т.д.

"Этот робот - олицетворение постоянного развития технологий в Kvertus. Мы уже работаем над десятками заказов на эти системы - и это красноречивое свидетельство их эффективности. Наша цель остается неизменной: защита от дронов, сохранение жизней, техники и позиций", - подчеркнул Филимонов.

Напомним, украинские разработчики добились нового технологического прорыва в сфере беспилотников. Дальность действия FPV-дронов на оптоволоконном управлении превысила 40 км. Благодаря этому решению, украинские военные могут эффективно поражать цели на значительной глубине, даже в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.