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Український РЕБ-робот Berserk запускається в серійне виробництво: його характеристики

Український РЕБ-робот Berserk
Український РЕБ-робот Berserk

Українська компанія Kvertus оголосила про старт серійного виробництва свого РЕБ-робота AD Berserk. Цей роботизований комплекс здатний долати відстань до 20 кілометрів і працювати автономно до 12 годин. Радіус його керування також становить 20 кілометрів.

Як пише Delo.ua, про це заявив генеральний директор Kvertus Ярослав Філімонов.

За його словами, це не просто техніка — це результат сотень годин розробки, випробувань і вдосконалень. РЕБ-робот Berserk створює перешкоди на всіх частотах, які використовують дрони-камікадзе, бомбардувальні та мультироторні дрони

Основні завдання AD Berserk включають:

  • евакуацію поранених із зони бойових дій;
  • прикриття під час розмінування;
  • підтримку штурмових операцій;
  • захист логістичних шляхів тощо.

"Цей робот – уособлення невпинного розвитку технологій у Kvertus. Ми вже працюємо над десятками замовлень на ці системи — і це красномовне свідчення їхньої ефективності. Наша мета залишається незмінною: захист від дронів, збереження життів, техніки та позицій", – наголосив Філімонов.

Фото 2 — Український РЕБ-робот Berserk запускається в серійне виробництво: його характеристики

Нагадаємо, українські розробники досягли нового технологічного прориву у сфері безпілотників. Дальність дії FPV-дронів на оптоволоконному керуванні перевищила 40 км. Завдяки цьому рішенню українські військові можуть ефективно уражати цілі на значній глибині, навіть в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби.

Автор:
Тетяна Бесараб