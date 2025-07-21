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Український РЕБ-робот Berserk запускається в серійне виробництво: його характеристики
Українська компанія Kvertus оголосила про старт серійного виробництва свого РЕБ-робота AD Berserk. Цей роботизований комплекс здатний долати відстань до 20 кілометрів і працювати автономно до 12 годин. Радіус його керування також становить 20 кілометрів.
Як пише Delo.ua, про це заявив генеральний директор Kvertus Ярослав Філімонов.
За його словами, це не просто техніка — це результат сотень годин розробки, випробувань і вдосконалень. РЕБ-робот Berserk створює перешкоди на всіх частотах, які використовують дрони-камікадзе, бомбардувальні та мультироторні дрони
Основні завдання AD Berserk включають:
- евакуацію поранених із зони бойових дій;
- прикриття під час розмінування;
- підтримку штурмових операцій;
- захист логістичних шляхів тощо.
"Цей робот – уособлення невпинного розвитку технологій у Kvertus. Ми вже працюємо над десятками замовлень на ці системи — і це красномовне свідчення їхньої ефективності. Наша мета залишається незмінною: захист від дронів, збереження життів, техніки та позицій", – наголосив Філімонов.
Нагадаємо, українські розробники досягли нового технологічного прориву у сфері безпілотників. Дальність дії FPV-дронів на оптоволоконному керуванні перевищила 40 км. Завдяки цьому рішенню українські військові можуть ефективно уражати цілі на значній глибині, навіть в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби.