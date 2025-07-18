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Украинский стартап Teletactica привлек $1,5 млн инвестиций благодаря Brave1

инвестиции
Teletactica привлек $1,5 млн инвестиций / Depositphotos

Украинская компания Teletactica, специализирующаяся на разработке защищенных систем связи для военных нужд, привлекла 1,5 миллиона долларов инвестиций от международных фондов MITS Capital и Green Flag.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

Соглашение стало возможным благодаря государственной платформе поддержки оборонных стартапов Brave1.

Teletactica создает средства связи, способные выдерживать прицельные радиопомехи, работать на разных скоростях передачи данных и автоматически перестраивать частоты. Такие функции являются ключевыми для беспилотных систем, которым необходимо стабильное и защищенное соединение даже в условиях активного электронного давления на поле боя.

По его словам, еще несколько лет назад Украина в основном импортировала подобное оборудование, но сегодня украинские компании уже самостоятельно разрабатывают конкурентоспособные продукты, вызывающие интерес у мировых инвесторов.

Федоров отметил, что инвестиции в Teletactica — это не только финансовое признание отдельного проекта, но сигнал о том, что украинские технологии начинают менять глобальные правила игры в сфере оборонных инноваций.

Украинский оборонный стартап The Fourth Law (TFL) привлек инвестиции от международных венчурных фондов и частных инвесторов из США, Канады и ЕС для масштабирования производства автономных дронов.

Автор:
Татьяна Гойденко