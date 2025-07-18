Український стартап Teletactica залучив $1,5 млн інвестицій завдяки Brave1

Українська компанія Teletactica, що спеціалізується на розробці захищених систем зв’язку для військових потреб, залучила 1,5 мільйона доларів інвестицій від міжнародних фондів MITS Capital та Green Flag.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Угода стала можливою завдяки державній платформі підтримки оборонних стартапів Brave1.

Teletactica створює засоби зв’язку, здатні витримувати прицільні радіоперешкоди, працювати на різних швидкостях передавання даних та автоматично перебудовувати частоти. Такі функції є ключовими для безпілотних систем, яким необхідне стабільне та захищене з’єднання навіть в умовах активного електронного тиску на полі бою.

За його словами, ще кілька років тому Україна здебільшого імпортувала подібне обладнання, але сьогодні українські компанії вже самостійно розробляють конкурентоспроможні продукти, які викликають інтерес у світових інвесторів.

Федоров зазначив, що інвестиції в Teletactica — це не лише фінансове визнання окремого проєкту, а й сигнал про те, що українські технології починають змінювати глобальні правила гри у сфері оборонних інновацій.

Додамо, український оборонний стартап The Fourth Law (TFL) залучив інвестиції від міжнародних венчурних фондів та приватних інвесторів із США, Канади та ЄС для масштабування виробництва автономних дронів.