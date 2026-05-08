Украинский технологический акселератор вошел в рейтинг лучших в стране

WinWin Deep Tech Accelerator вошел в десятку лучших акселераторов Украины по версии Forbes Ukraine и Techosystem. Рейтинг отражает развитие экосистемы технологических стартапов и уровень поддержки инновационных проектов в стране.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Акселератор работает с deep tech-стартапами, разрабатывающими технологические решения в сфере искусственного интеллекта, инженерии, автоматизации и цифровых продуктов. Его деятельность ориентирована на ускорение развития проектов от идеи до выхода на рынок.

Факт вхождения в топ-10 акселераторов свидетельствует об усилении позиций украинской стартап-экосистемы и росте интереса к инновационным технологиям со стороны инвесторов и международных партнеров.

Развитие таких программ поддержки формирует основу масштабирования украинских технологических решений и повышения конкурентоспособности страны на глобальном рынке инноваций.

Добавим, что украинская технологическая экосистема продолжает интеграцию в глобальный рынок. В этом году восемь стартапов отобрано для участия в одной из крупнейших тех-конференций мира – Viva Technology 2026, которая пройдет 17-20 июня в Париже.

Автор:
Татьяна Гойденко