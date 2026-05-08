Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Готівковий курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Український технологічний акселератор увійшов до рейтингу найкращих в країні

стартапи
Український технологічний акселератор увійшов до рейтингу найкращих в країні / Depositphotos

WinWin Deep Tech Accelerator увійшов до десятки найкращих акселераторів України за версією Forbes Ukraine та Techosystem. Рейтинг відображає розвиток екосистеми технологічних стартапів і рівень підтримки інноваційних проєктів у країні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Акселератор працює з deep tech-стартапами, які розробляють технологічні рішення у сфері штучного інтелекту, інженерії, автоматизації та цифрових продуктів. Його діяльність спрямована на прискорення розвитку проєктів від ідеї до виходу на ринок.

Факт входження до топ-10 акселераторів свідчить про посилення позицій української стартап-екосистеми та зростання інтересу до інноваційних технологій з боку інвесторів і міжнародних партнерів.

Розвиток таких програм підтримки формує основу для масштабування українських технологічних рішень і підвищення конкурентоспроможності країни на глобальному ринку інновацій.

Додамо, українська технологічна екосистема продовжує інтеграцію у глобальний ринок. Цього року вісім стартапів відібрано для участі у одній з найбільших тех-конференцій світу — Viva Technology 2026, яка пройде 17-20 червня у Парижі.

Автор:
Тетяна Гойденко