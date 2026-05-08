Український технологічний акселератор увійшов до рейтингу найкращих в країні
WinWin Deep Tech Accelerator увійшов до десятки найкращих акселераторів України за версією Forbes Ukraine та Techosystem. Рейтинг відображає розвиток екосистеми технологічних стартапів і рівень підтримки інноваційних проєктів у країні.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
Акселератор працює з deep tech-стартапами, які розробляють технологічні рішення у сфері штучного інтелекту, інженерії, автоматизації та цифрових продуктів. Його діяльність спрямована на прискорення розвитку проєктів від ідеї до виходу на ринок.
Факт входження до топ-10 акселераторів свідчить про посилення позицій української стартап-екосистеми та зростання інтересу до інноваційних технологій з боку інвесторів і міжнародних партнерів.
Розвиток таких програм підтримки формує основу для масштабування українських технологічних рішень і підвищення конкурентоспроможності країни на глобальному ринку інновацій.
Додамо, українська технологічна екосистема продовжує інтеграцію у глобальний ринок. Цього року вісім стартапів відібрано для участі у одній з найбільших тех-конференцій світу — Viva Technology 2026, яка пройде 17-20 червня у Парижі.