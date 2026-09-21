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Украинский зернотрейдер проиграл суд на 43 млн грн из-за выплат владельцу из Нидерландов

Зернотрейдер "Бунге Юкрейн" проиграл налоговый суд на 43 млн. грн.
Зернотрейдер "Бунге Юкрейн" проиграл налоговый суд на 43 млн. грн.

Верховный Суд подтвердил доначисление "Бунге Юкрейн" 42,99 млн грн налогов и штрафов по делу о выплате дивидендов владельцу из Нидерландов. Суд решил, что покупка уже существующих корпоративных прав у предыдущего владельца не является внесением инвестиции непосредственно в капитал компании, а потому не дает права на нулевую ставку налогообложения дивидендов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы и постановление Верховного Суда.

Из общей суммы доначислений 34,39 млн. грн. составляет основной налоговый платеж, еще 8,6 млн. грн. - штрафные санкции.

Спор касался дивидендов, которые предприятие в 2017–2019 годах выплачивало своему владельцу — компании-резиденту Нидерландов. При этих выплатах применялась нулевая ставка налога в соответствии с Конвенцией между Украиной и Нидерландами об избежании двойного налогообложения.

Основанием для льготы компания считала, что в 2015 году нидерландский собственник приобрел 100% корпоративных прав предприятия за $3,55 млн.

Однако Верховный Суд решил, что сама покупка доли у предыдущего владельца не соответствует условию Конвенции о внесении инвестиции непосредственно в капитал компании, которая в дальнейшем выплачивает дивиденды.

Почему суд отказал в нулевой ставке

Для применения нулевой ставки Конвенция предусматривала несколько условий одновременно. Компания из Нидерландов должна была владеть не менее 50% капитала украинского предприятия и внести непосредственно в его капитал не менее $300 тыс.

По этому делу нидерландская компания приобрела уже существующие корпоративные права у предыдущего владельца Кипра. То есть $3,55 млн получил продавец доли, а капитал самого украинского предприятия в результате сделки не увеличился.

Поэтому Верховный Суд не признал такую операцию инвестицией в капитал для применения нулевой ставки.

Нидерландский собственник впоследствии действительно увеличил уставный капитал предприятия на $500 тыс., однако это произошло только в июне 2020 года — уже после выплат дивидендов, по которым возник основной налоговый спор.

Суды первой и апелляционной инстанций ранее встали на сторону предприятия и отменили налоговое уведомление-решение. Верховный Суд отменил эти решения в этой части и отказал Бунге Юкрейн в требовании отменить доначисление.

Для бизнеса решение означает, что приобретение корпоративных прав у предыдущего владельца само по себе нельзя приравнивать к прямому взносу в капитал компании, если международное налоговое соглашение напрямую требует такого взноса для получения льготной ставки.

Добавим, по данным Опендата, основной вид деятельности ПИИ "Бунге Юкрейн" - оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных. Среди других видов деятельности производство масла и торговля пищевыми маслами.

Напомним, ранее Верховный Суд принял сторону налоговой в споре на 3,7 млрд грн с Южным ГОКом. Дело также касалось применения льготного налогообложения при выплате дивидендов компаниям-нерезидентам.

Автор:
Татьяна Гойденко

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