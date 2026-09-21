Украинский зернотрейдер проиграл суд на 43 млн грн из-за выплат владельцу из Нидерландов

Верховный Суд подтвердил доначисление "Бунге Юкрейн" 42,99 млн грн налогов и штрафов по делу о выплате дивидендов владельцу из Нидерландов. Суд решил, что покупка уже существующих корпоративных прав у предыдущего владельца не является внесением инвестиции непосредственно в капитал компании, а потому не дает права на нулевую ставку налогообложения дивидендов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы и постановление Верховного Суда.

Из общей суммы доначислений 34,39 млн. грн. составляет основной налоговый платеж, еще 8,6 млн. грн. - штрафные санкции.

Спор касался дивидендов, которые предприятие в 2017–2019 годах выплачивало своему владельцу — компании-резиденту Нидерландов. При этих выплатах применялась нулевая ставка налога в соответствии с Конвенцией между Украиной и Нидерландами об избежании двойного налогообложения.

Основанием для льготы компания считала, что в 2015 году нидерландский собственник приобрел 100% корпоративных прав предприятия за $3,55 млн.

Однако Верховный Суд решил, что сама покупка доли у предыдущего владельца не соответствует условию Конвенции о внесении инвестиции непосредственно в капитал компании, которая в дальнейшем выплачивает дивиденды.

Почему суд отказал в нулевой ставке

Для применения нулевой ставки Конвенция предусматривала несколько условий одновременно. Компания из Нидерландов должна была владеть не менее 50% капитала украинского предприятия и внести непосредственно в его капитал не менее $300 тыс.

По этому делу нидерландская компания приобрела уже существующие корпоративные права у предыдущего владельца Кипра. То есть $3,55 млн получил продавец доли, а капитал самого украинского предприятия в результате сделки не увеличился.

Поэтому Верховный Суд не признал такую операцию инвестицией в капитал для применения нулевой ставки.

Нидерландский собственник впоследствии действительно увеличил уставный капитал предприятия на $500 тыс., однако это произошло только в июне 2020 года — уже после выплат дивидендов, по которым возник основной налоговый спор.

Суды первой и апелляционной инстанций ранее встали на сторону предприятия и отменили налоговое уведомление-решение. Верховный Суд отменил эти решения в этой части и отказал Бунге Юкрейн в требовании отменить доначисление.

Для бизнеса решение означает, что приобретение корпоративных прав у предыдущего владельца само по себе нельзя приравнивать к прямому взносу в капитал компании, если международное налоговое соглашение напрямую требует такого взноса для получения льготной ставки.

Добавим, по данным Опендата, основной вид деятельности ПИИ "Бунге Юкрейн" - оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных. Среди других видов деятельности производство масла и торговля пищевыми маслами.

Напомним, ранее Верховный Суд принял сторону налоговой в споре на 3,7 млрд грн с Южным ГОКом. Дело также касалось применения льготного налогообложения при выплате дивидендов компаниям-нерезидентам.