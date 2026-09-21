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Український зернотрейдер програв суд на 43 млн грн через виплати власнику з Нідерландів

Зернотрейдер "Бунге Юкрейн" програв податковій суд на 43 млн грн
Зернотрейдер "Бунге Юкрейн" програв податковій суд на 43 млн грн

Верховний Суд підтвердив донарахування "Бунге Юкрейн" 42,99 млн грн податків і штрафів у справі про виплату дивідендів власнику з Нідерландів. Суд вирішив, що купівля вже існуючих корпоративних прав у попереднього власника не є внесенням інвестиції безпосередньо в капітал компанії, а тому не дає права на нульову ставку оподаткування дивідендів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби та постанову Верховного Суду.

Із загальної суми донарахувань 34,39 млн грн становить основний податковий платіж, ще 8,6 млн грн — штрафні санкції.

Спір стосувався дивідендів, які підприємство у 2017–2019 роках виплачувало своєму власнику — компанії-резиденту Нідерландів. Під час цих виплат застосовувалася нульова ставка податку відповідно до Конвенції між Україною та Нідерландами про уникнення подвійного оподаткування.

Підставою для пільги компанія вважала те, що у 2015 році нідерландський власник придбав 100% корпоративних прав підприємства за $3,55 млн.

Однак Верховний Суд вирішив, що сама купівля частки у попереднього власника не відповідає умові Конвенції про внесення інвестиції безпосередньо в капітал компанії, яка надалі виплачує дивіденди.

Чому суд відмовив у нульовій ставці

Для застосування нульової ставки Конвенція передбачала кілька умов одночасно. Компанія з Нідерландів мала володіти щонайменше 50% капіталу українського підприємства та внести безпосередньо в його капітал не менш як $300 тис.

У цій справі нідерландська компанія придбала вже існуючі корпоративні права у попереднього власника з Кіпру. Тобто $3,55 млн отримав продавець частки, а капітал самого українського підприємства внаслідок угоди не збільшився.

Саме тому Верховний Суд не визнав таку операцію інвестицією в капітал для застосування нульової ставки.

Нідерландський власник згодом дійсно збільшив статутний капітал підприємства на $500 тис., однак це сталося лише у червні 2020 року — вже після виплат дивідендів, щодо яких виник основний податковий спір.

Суди першої та апеляційної інстанцій раніше стали на бік підприємства та скасували податкове повідомлення-рішення. Верховний Суд скасував ці рішення в цій частині та відмовив "Бунге Юкрейн" у вимозі скасувати донарахування.

Для бізнесу рішення означає, що придбання корпоративних прав у попереднього власника саме по собі не можна прирівнювати до прямого внеску в капітал компанії, якщо міжнародна податкова угода прямо вимагає такого внеску для отримання пільгової ставки.

Додамо, за даними Опендата, основний вид діяльності ПІІ "Бунге Юкрейн" — оптова торгівля зерном, насінням і кормами для тварин. Серед інших видів діяльності є виробництво олії та торгівля харчовими оліями.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд став на бік податкової у спорі на 3,7 млрд грн з Південним ГЗК. Справа також стосувалася застосування пільгового оподаткування під час виплати дивідендів компаніям-нерезидентам.

Автор:
Тетяна Гойденко

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