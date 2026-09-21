Український зернотрейдер програв суд на 43 млн грн через виплати власнику з Нідерландів

Верховний Суд підтвердив донарахування "Бунге Юкрейн" 42,99 млн грн податків і штрафів у справі про виплату дивідендів власнику з Нідерландів. Суд вирішив, що купівля вже існуючих корпоративних прав у попереднього власника не є внесенням інвестиції безпосередньо в капітал компанії, а тому не дає права на нульову ставку оподаткування дивідендів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби та постанову Верховного Суду.

Із загальної суми донарахувань 34,39 млн грн становить основний податковий платіж, ще 8,6 млн грн — штрафні санкції.

Спір стосувався дивідендів, які підприємство у 2017–2019 роках виплачувало своєму власнику — компанії-резиденту Нідерландів. Під час цих виплат застосовувалася нульова ставка податку відповідно до Конвенції між Україною та Нідерландами про уникнення подвійного оподаткування.

Підставою для пільги компанія вважала те, що у 2015 році нідерландський власник придбав 100% корпоративних прав підприємства за $3,55 млн.

Однак Верховний Суд вирішив, що сама купівля частки у попереднього власника не відповідає умові Конвенції про внесення інвестиції безпосередньо в капітал компанії, яка надалі виплачує дивіденди.

Чому суд відмовив у нульовій ставці

Для застосування нульової ставки Конвенція передбачала кілька умов одночасно. Компанія з Нідерландів мала володіти щонайменше 50% капіталу українського підприємства та внести безпосередньо в його капітал не менш як $300 тис.

У цій справі нідерландська компанія придбала вже існуючі корпоративні права у попереднього власника з Кіпру. Тобто $3,55 млн отримав продавець частки, а капітал самого українського підприємства внаслідок угоди не збільшився.

Саме тому Верховний Суд не визнав таку операцію інвестицією в капітал для застосування нульової ставки.

Нідерландський власник згодом дійсно збільшив статутний капітал підприємства на $500 тис., однак це сталося лише у червні 2020 року — вже після виплат дивідендів, щодо яких виник основний податковий спір.

Суди першої та апеляційної інстанцій раніше стали на бік підприємства та скасували податкове повідомлення-рішення. Верховний Суд скасував ці рішення в цій частині та відмовив "Бунге Юкрейн" у вимозі скасувати донарахування.

Для бізнесу рішення означає, що придбання корпоративних прав у попереднього власника саме по собі не можна прирівнювати до прямого внеску в капітал компанії, якщо міжнародна податкова угода прямо вимагає такого внеску для отримання пільгової ставки.

Додамо, за даними Опендата, основний вид діяльності ПІІ "Бунге Юкрейн" — оптова торгівля зерном, насінням і кормами для тварин. Серед інших видів діяльності є виробництво олії та торгівля харчовими оліями.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд став на бік податкової у спорі на 3,7 млрд грн з Південним ГЗК. Справа також стосувалася застосування пільгового оподаткування під час виплати дивідендів компаніям-нерезидентам.