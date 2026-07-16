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Украинским морским коридором перевезли более 208 млн тонн грузов

Украинским морским коридором перевезли более 208 млн. тонн грузов
Украинским морским коридором перевезли более 208 млн. тонн грузов

С начала работы украинского морского коридора в сентябре 2023 года им перевезли более 208 млн. тонн грузов. В конце июня — в июле динамика перевозок ухудшилась на фоне усиления российских атак по портам и судам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий Украины.

По состоянию на 15 июля объем перевозок по морскому коридору превысил 208 млн тонн. Для сравнения, 4 июля Минразвития сообщало о более чем 205 млн. тонн, а 26 июня — о более чем 200 млн. тонн.

Ранее министерство также приводило следующие показатели:

  • 21 мая - более 197 млн тонн;
  • 20 апреля - более 190 млн тонн;
  • 23 января - 168,9 млн тонн.

Сравнение данных свидетельствует о замедлении перевозок морским коридором с конца июня. Если ранее в этом году среднесуточный объем перевозок составил 0,21-0,24 млн. тонн, то в последний период с конца июня он снизился до 0,16 млн. тонн.

В итоге работы команды вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы отмечалось, что для усиления безопасности в портах начали работать специальные гражданские группы противовоздушной обороны. Они участвуют в защите портовой инфраструктуры от российских ударных дронов.

За первый квартал 2026 года украинские порты сократили обработку грузов на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 21,1 млн тонн.

В 2025 году грузооборот морских портов Украины уменьшился на 15,9% по сравнению с 2024 годом — до 81,7 млн тонн. Основу грузооборота сформировала аграрная продукция — 44,2 млн. тонн, что на 26,3% меньше, чем годом ранее. В то же время, контейнерные перевозки выросли на 66,1% — до 215,75 тыс.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения в результате ударов России пострадали 264 гражданских, повреждены или разрушены более 960 объектов портовой инфраструктуры, атаковано более 200 гражданских судов.

Автор:
Татьяна Гойденко