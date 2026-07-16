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Українським морським коридором перевезли понад 208 млн тонн вантажів

Українським морським коридором перевезли понад 208 млн тонн вантажів
Українським морським коридором перевезли понад 208 млн тонн вантажів

Від початку роботи українського морського коридору у вересні 2023 року ним перевезли понад 208 млн тонн вантажів. Водночас наприкінці червня — у липні динаміка перевезень погіршилася на тлі посилення російських атак по портах і суднах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства розвитку громад та територій України.

Станом на 15 липня обсяг перевезень морським коридором перевищив 208 млн тонн. Для порівняння, 4 липня Мінрозвитку повідомляло про понад 205 млн тонн, а 26 червня — про понад 200 млн тонн.

Раніше міністерство також наводило такі показники:

  • 21 травня — понад 197 млн тонн;
  • 20 квітня — понад 190 млн тонн;
  • 23 січня — 168,9 млн тонн.

Порівняння цих даних свідчить про сповільнення перевезень морським коридором з кінця червня. Якщо раніше цього року середньодобовий обсяг перевезень становив 0,21-0,24 млн тонн, то в останній період з кінця червня він знизився до 0,16 млн тонн.

У підсумках роботи команди віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби зазначалося, що для посилення безпеки в портах почали працювати спеціальні цивільні групи протиповітряної оборони. Вони беруть участь у захисті портової інфраструктури від російських ударних дронів.

За перший квартал 2026 року українські порти скоротили обробку вантажів на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до 21,1 млн тонн.

У 2025 році вантажообіг морських портів України зменшився на 15,9% проти 2024 року — до 81,7 млн тонн. Основу вантажообігу сформувала аграрна продукція — 44,2 млн тонн, що на 26,3% менше, ніж роком раніше. Водночас контейнерні перевезення зросли на 66,1% — до 215,75 тис.

Додамо, із початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів Росії постраждали 264 цивільних, пошкоджені або зруйновані більше 960 об’єктів портової інфраструктури, атаковано понад 200 цивільних суден. 

Автор:
Тетяна Гойденко