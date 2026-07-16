Українським морським коридором перевезли понад 208 млн тонн вантажів

Від початку роботи українського морського коридору у вересні 2023 року ним перевезли понад 208 млн тонн вантажів. Водночас наприкінці червня — у липні динаміка перевезень погіршилася на тлі посилення російських атак по портах і суднах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства розвитку громад та територій України.

Станом на 15 липня обсяг перевезень морським коридором перевищив 208 млн тонн. Для порівняння, 4 липня Мінрозвитку повідомляло про понад 205 млн тонн, а 26 червня — про понад 200 млн тонн.

Раніше міністерство також наводило такі показники:

21 травня — понад 197 млн тонн;

20 квітня — понад 190 млн тонн;

23 січня — 168,9 млн тонн.

Порівняння цих даних свідчить про сповільнення перевезень морським коридором з кінця червня. Якщо раніше цього року середньодобовий обсяг перевезень становив 0,21-0,24 млн тонн, то в останній період з кінця червня він знизився до 0,16 млн тонн.

У підсумках роботи команди віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби зазначалося, що для посилення безпеки в портах почали працювати спеціальні цивільні групи протиповітряної оборони. Вони беруть участь у захисті портової інфраструктури від російських ударних дронів.

За перший квартал 2026 року українські порти скоротили обробку вантажів на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до 21,1 млн тонн.

У 2025 році вантажообіг морських портів України зменшився на 15,9% проти 2024 року — до 81,7 млн тонн. Основу вантажообігу сформувала аграрна продукція — 44,2 млн тонн, що на 26,3% менше, ніж роком раніше. Водночас контейнерні перевезення зросли на 66,1% — до 215,75 тис.

Додамо, із початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів Росії постраждали 264 цивільних, пошкоджені або зруйновані більше 960 об’єктів портової інфраструктури, атаковано понад 200 цивільних суден.