Украинско-британское партнерство: открыто движение по мосту между Вышгородом и левобережными селами

В Киевской области возобновили движение по мосту на автомобильной дороге Р-69, соединяющей Вышгород и левобережные села. Восстановление моста осуществлено в рамках кредитного соглашения с Великобританией через механизмы UK Export Finance (UKEF).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

В Киевской области восстановили мост

Мост, разрушенный в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, является критически важной транспортной артерией между Вышгородом и левобережными селами, а также играет ключевую роль в логистике в направлении Чернигова. Ежедневно им пользуются тысячи транспортных средств.

Министр бизнеса и торговли Великобритании Крис Брайант вместе с представителями Министерства развития общин и территорий Украины и Агентства восстановления посетили отстроенный мост. Сооружение стало примером эффективного украино-британского сотрудничества в сфере восстановления инфраструктуры.

Во время встречи украинская сторона выразила благодарность британскому народу, правительству Соединенного Королевства и UKEF за постоянную поддержку. Также были подтверждены намерения углублять сотрудничество через Infrastructure Taskforce и Department for Business and Trade.

Этот мост является одним из шести объектов в Киевской области, запланированных к восстановлению: четыре из них уже открыты для движения, завершение работ над остальными планируется в 2026 году.

Фото: Агентство восстановления.

