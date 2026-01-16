Українсько-британське партнерство: відкрито рух мостом між Вишгородом і лівобережними селами

На Київщині відновили рух мостом на автомобільній дорозі Р-69, що з’єднує Вишгород і лівобережні села. Відбудова мосту здійснена в рамках кредитної угоди з Великою Британією через механізми UK Export Finance (UKEF) .

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Міст, зруйнований на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, є критично важливою транспортною артерією між Вишгородом та лівобережними селами, а також відіграє ключову роль для логістики в напрямку Чернігова. Щодня ним користуються тисячі транспортних засобів.

Міністр бізнесу та торгівлі Великої Британії Кріс Брайант разом із представниками Міністерства розвитку громад та територій України та Агентства відновлення відвідали відбудований міст. Споруда стала прикладом ефективної українсько-британської співпраці у сфері відновлення інфраструктури.

Під час зустрічі українська сторона висловила подяку британському народу, уряду Сполученого Королівства та UKEF за постійну підтримку. Також було підтверджено наміри поглиблювати співпрацю через Infrastructure Taskforce та Department for Business and Trade.

Цей міст є одним із шести об’єктів у Київській області, запланованих до відновлення: чотири з них уже відкрито для руху, завершення робіт над рештою планується у 2026 році

Фото: Агентство відновлення.

Зауважимо, понад половина коштів, що передбачені на фінансування утримання доріг на 2026, буде спрямована на ремонт прифронтових доріг, розповів в інтерв'ю Delo.ua голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.