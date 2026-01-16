Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,58

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українсько-британське партнерство: відкрито рух мостом між Вишгородом і лівобережними селами

міст
Міст на Київщині відновлено завдяки кредитній угоді з UK Export Finance / Агентство відновлення

На Київщині відновили рух мостом на автомобільній дорозі Р-69, що з’єднує Вишгород і лівобережні села. Відбудова мосту здійснена в рамках кредитної угоди з Великою Британією через механізми UK Export Finance (UKEF) .

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

На Київщині відновили міст

Міст, зруйнований на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, є критично важливою транспортною артерією між Вишгородом та лівобережними селами, а також відіграє ключову роль для логістики в напрямку Чернігова. Щодня ним користуються тисячі транспортних засобів.

Міністр бізнесу та торгівлі Великої Британії Кріс Брайант разом із представниками Міністерства розвитку громад та територій України та Агентства відновлення відвідали відбудований міст. Споруда стала прикладом ефективної українсько-британської співпраці у сфері відновлення інфраструктури.

Під час зустрічі українська сторона висловила подяку британському народу, уряду Сполученого Королівства та UKEF за постійну підтримку. Також було підтверджено наміри поглиблювати співпрацю через Infrastructure Taskforce та Department for Business and Trade.

Цей міст є одним із шести об’єктів у Київській області, запланованих до відновлення: чотири з них уже відкрито для руху, завершення робіт над рештою планується у 2026 році

Фото 2 — Українсько-британське партнерство: відкрито рух мостом між Вишгородом і лівобережними селами
Фото: Агентство відновлення.

Зауважимо, понад половина коштів, що передбачені на фінансування утримання доріг на 2026, буде спрямована на ремонт прифронтових доріг, розповів в інтерв'ю Delo.ua голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Автор:
Ольга Опенько