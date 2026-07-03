Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,80

+0,03

EUR

51,08

+0,10

Наличный курс:

USD

44,75

44,61

EUR

51,45

51,25

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинско-эстонский хакатон определил победителей: два проекта получат €15 тыс.

Украинско-эстонский хакатон определил победителей:
Украинско-эстонский хакатон определил победителей:

Два украинско-эстонских проекта стали победителями AI/GovTech Hackathon и получили гранты по 7 500 евро на масштабирование своих решений и возможность их внедрения в государственном секторе Украины и Эстонии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

В хакатоне приняли участие более 80 представителей Украины и Эстонии, которые объединились в команды по разработке решений на основе искусственного интеллекта для государственного сектора. Среди участников были AI-инженеры, разработчики, стартапы, предприниматели и специалисты GovTech.

Участники работали над продуктами по пяти направлениям, в частности, мониторингом соблюдения прав ребенка и AI-аналитикой для государственных реестров.

По результатам финального питчинга гранты по 7500 евро получили команды Strimco и Red Swat. Их решения будут иметь возможность пройти дальнейшее масштабирование и внедрение в государственном секторе двух стран.

В мероприятии также принял участие заместитель министра цифровой трансформации Виталий Балашов. По его словам, AI/GovTech Hackathon стал платформой для поиска решений, которые могут определить дальнейшее развитие цифровых государственных сервисов.

AI/GovTech Hackathon организовали CIVITTA и Эстонский центр международного развития (ESTDEV). Инициатива финансируется Европейским Союзом в рамках программы NextGenerationEU и Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и Global Government Technology Centre Kyiv.

Напомним, AI/GovTech Hackathon начался еще в мае. Кроме денежного приза команды получат менторскую поддержку от GovTech- и AI-экспертов, а также возможность непосредственно сотрудничать с профильными государственными структурами.

Автор:
Татьяна Гойденко