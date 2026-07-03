Українсько-естонський хакатон визначив переможців: два проєкти отримають €15 тис.

Два українсько-естонські проєкти стали переможцями AI/GovTech Hackathon та отримали гранти по 7 500 євро на масштабування своїх рішень і можливість їхнього впровадження в державному секторі України та Естонії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

У хакатоні взяли участь понад 80 представників України та Естонії, які об'єдналися в команди для розробки рішень на основі штучного інтелекту для державного сектору. Серед учасників були AI-інженери, розробники, стартапи, підприємці та GovTech-фахівці.

Учасники працювали над продуктами за п'ятьма напрямами, зокрема моніторингом дотримання прав дитини та AI-аналітикою для державних реєстрів.

За результатами фінального пітчингу гранти по 7 500 євро отримали команди Strimco та Red Swat. Їхні рішення матимуть можливість пройти подальше масштабування та впровадження у державному секторі двох країн.

У заході також взяв участь заступник міністра цифрової трансформації Віталій Балашов. За його словами, AI/GovTech Hackathon став платформою для пошуку рішень, які можуть визначити подальший розвиток цифрових державних сервісів.

AI/GovTech Hackathon організували CIVITTA та Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV). Ініціативу фінансують Європейський Союз у межах програми NextGenerationEU та Міністерство юстиції і цифрових справ Естонії за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Global Government Technology Centre Kyiv.

Нагадаємо, AI/GovTech Hackathon розпочався ще у травні. Окрім грошового призу, команди отримають менторську підтримку від GovTech- та AI-експертів, а також можливість безпосередньо співпрацювати з профільними державними структурами.