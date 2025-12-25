- Категория
Украинско-германское партнерство масштабирует производство дрона-бомбера "Линза"
В рамках инициативы Build with Ukraine украинская компания Frontline Robotics совместно с немецкой Quantum Systems расширяет производство дрона-бомбера "Линза", который способен выполнять ударные, прошлые и разведывательные задачи и усиливает боевые возможности Сил обороны Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.
О производстве дрона-бомбера "Линза"
БПЛА "Линза" оснащен гиростабилизированной камерой с цифровым зумом и может нести до 2 килограмм полезной нагрузки на расстояние до 10 км.
Список его задач:
- уничтожение личного состава и техники противника;
- минирование.
Благодаря своим характеристикам, он также предоставляет Силам обороны возможности для усиления тактической разведки. А выносная антенна позволяет оператору управлять дроном непосредственно из укрытия, отмечает пресс-служба.
О совместном производстве беспилотных летательных аппаратов Украина договорилась и с Нидерландами. Договор предусматривает, что все изготовленные дроны будут приобретены Нидерландами и сразу переданы потребностям украинских Сил обороны.