Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,05

EUR

49,68

+0,05

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинско-германское партнерство масштабирует производство дрона-бомбера "Линза"

Минобороны
В Украине и Германии масштабируют производство дрона-бомбера / Минобороны

В рамках инициативы Build with Ukraine украинская компания Frontline Robotics совместно с немецкой Quantum Systems расширяет производство дрона-бомбера "Линза", который способен выполнять ударные, прошлые и разведывательные задачи и усиливает боевые возможности Сил обороны Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

О производстве дрона-бомбера "Линза"

БПЛА "Линза" оснащен гиростабилизированной камерой с цифровым зумом и может нести до 2 килограмм полезной нагрузки на расстояние до 10 км.

Список его задач:

  • уничтожение личного состава и техники противника;
  • минирование.

Благодаря своим характеристикам, он также предоставляет Силам обороны возможности для усиления тактической разведки. А выносная антенна позволяет оператору управлять дроном непосредственно из укрытия, отмечает пресс-служба.

О совместном производстве беспилотных летательных аппаратов Украина договорилась и с Нидерландами. Договор предусматривает, что все изготовленные дроны будут приобретены Нидерландами и сразу переданы потребностям украинских Сил обороны.

Автор:
Ольга Опенько