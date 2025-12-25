Украинско-германское партнерство масштабирует производство дрона-бомбера "Линза"

В рамках инициативы Build with Ukraine украинская компания Frontline Robotics совместно с немецкой Quantum Systems расширяет производство дрона-бомбера "Линза", который способен выполнять ударные, прошлые и разведывательные задачи и усиливает боевые возможности Сил обороны Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

О производстве дрона-бомбера "Линза"

БПЛА "Линза" оснащен гиростабилизированной камерой с цифровым зумом и может нести до 2 килограмм полезной нагрузки на расстояние до 10 км.

Список его задач:

уничтожение личного состава и техники противника;

минирование.

Благодаря своим характеристикам, он также предоставляет Силам обороны возможности для усиления тактической разведки. А выносная антенна позволяет оператору управлять дроном непосредственно из укрытия, отмечает пресс-служба.

О совместном производстве беспилотных летательных аппаратов Украина договорилась и с Нидерландами. Договор предусматривает, что все изготовленные дроны будут приобретены Нидерландами и сразу переданы потребностям украинских Сил обороны.