Українсько-німецьке партнерство масштабує виробництво дрона-бомбера "Лінза"
У межах ініціативи Build with Ukraine українська компанія Frontline Robotics спільно з німецькою Quantum Systems розширюють виробництво дрона-бомбера “Лінза”, який здатен виконувати ударні, мінувальні та розвідувальні завдання і посилює бойові можливості Сил оборони України.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.
Про виробництво дрона-бомбера "Лінза"
БпЛА "Лінза" оснащений гіростабілізованою камерою з цифровим зумом і може нести до 2 кілограм корисного навантаження на відстань до 10 км.
Перелік його задач:
- знищення особового складу і техніки противника;
- мінування.
Завдяки своїм характеристикам він також надає Силам оборони можливості для посилення тактичної розвідки. А виносна антена дозволяє оператору керувати дроном безпосередньо з укриття, наголошує пресслужба.
Про спільне виробництво безпілотних літальних апаратів Україна домовилася і з Нідерландами. Договір передбачає, що усі виготовлені дрони будуть придбані Нідерландами та одразу передані на потреби українських Сил оборони.