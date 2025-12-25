Запланована подія 2

Українсько-німецьке партнерство масштабує виробництво дрона-бомбера "Лінза"

У межах ініціативи Build with Ukraine українська компанія Frontline Robotics спільно з німецькою Quantum Systems розширюють виробництво дрона-бомбера “Лінза”, який здатен виконувати ударні, мінувальні та розвідувальні завдання і посилює бойові можливості Сил оборони України.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Про виробництво дрона-бомбера "Лінза"

БпЛА "Лінза" оснащений гіростабілізованою камерою з цифровим зумом і може нести до 2 кілограм корисного навантаження на відстань до 10 км.

Перелік його задач:

  • знищення особового складу і техніки противника;
  • мінування.

Завдяки своїм характеристикам він також надає Силам оборони можливості для посилення тактичної розвідки. А виносна антена дозволяє оператору керувати дроном безпосередньо з укриття, наголошує пресслужба.

Про спільне виробництво безпілотних літальних апаратів Україна домовилася і з Нідерландами. Договір передбачає, що усі виготовлені дрони будуть придбані Нідерландами та одразу передані на потреби українських Сил оборони.

Автор:
Ольга Опенько