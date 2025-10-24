Украина инициировала расширение украинско-японской программы экстренного обновления программы JICA на три пострадавших от атак армии РФ области: Сумскую, Черниговскую и Запорожскую. Кроме того, был запрос на дополнительное энергетическое оборудование для ключевых городов: Харькова, Херсона, Николаева, Одессы и Киева.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Первая заместитель министра Алена Шкрум совершила официальный визит в Японию, проведя более 10 встреч с ключевыми представителями правительства, агентств и бизнеса. Ключевой стала встреча с руководством Министерства земель, инфраструктуры и транспорта Японии, а также Японского агентства международного сотрудничества (JICA) – главных партнеров Украины в сфере восстановления.

Расширение сотрудничества и новая помощь

Основной целью визита было обсуждение расширения совместных проектов и предоставление новой помощи. Украина пригласила поддержку в виде энергетического оборудования, насосов и другой техники для наиболее пострадавших от российских атак регионов.

Минразвития координирует четыре фазы программы экстренного восстановления от JICA, общая сумма поддержки по которой составляет $700 млн. Программа охватывает широкий спектр секторов: энергетику, транспорт, здравоохранение, образование, водоснабжение, управление отходами и гуманитарное разминирование.

В ходе визита Шкрум также провела встречу с руководством Агентства восстановления Японии — органа, созданного после катастроф 2011 года (землетрясение, цунами, авария на Фукусиме). Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, обмене опытом и адаптации эффективной японской модели восстановления к украинским реалиям.

Напомним, я понский банк международного сотрудничества готов инвестировать в восстановление энергетики, промышленности и агросектора Украины, включая создание специальной кредитной линии под расширенное страхование рисков и финансированием поставок оборудования и совместных инфраструктурных проектов.