Українсько-японську програму екстреного відновлення розширять на нові регіони: що відомо

Україна ініціювала розширення українсько-японської програми екстреного відновлення програми JICA на три постраждалі від атак армії РФ області: Сумську, Чернігівську та Запорізьку. Крім того, було зроблено запит на додаткове енергетичне обладнання для ключових міст: Харкова, Херсона, Миколаєва, Одеси та Києва

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій України

Перша заступниця міністра Альона Шкрум здійснила офіційний візит до Японії, провівши понад 10 зустрічей із ключовими представниками уряду, агентств та бізнесу. Ключовою стала зустріч із керівництвом Міністерства земель, інфраструктури та транспорту Японії, а також Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) — головних партнерів України у сфері відновлення.

Розширення співпраці та нова допомога

Основною метою візиту було обговорення розширення спільних проєктів і надання нової допомоги. Україна запросила підтримку у вигляді енергетичного обладнання, насосів та іншої техніки для регіонів, що найбільше постраждали від російських атак.

Наразі Мінрозвитку координує чотири фази програми екстреного відновлення від JICA, загальна сума підтримки за якою становить $700 млн. Програма охоплює широкий спектр секторів: енергетику, транспорт, охорону здоров’я, освіту, водопостачання, управління відходами та гуманітарне розмінування.

Під час візиту Шкрум також провела зустріч із керівництвом Агентства відновлення Японії — органу, створеного після катастроф 2011 року (землетрус, цунамі, аварія на Фукусімі). Сторони домовилися про подальшу співпрацю, обмін досвідом та адаптацію ефективної японської моделі відновлення до українських реалій.

Нагадаємо, японський банк міжнародного співробітництва готовий інвестувати у відновлення енергетики, промисловості та агросектору України, включно зі створенням спеціальної кредитної лінії під розширене страхування ризиків та фінансуванням постачання обладнання й спільних інфраструктурних проєктів.