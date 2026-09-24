Украинскому бизнесу компенсируют до 15% инвестиций от перехода на стандарты ЕС

Украинские компании могут получить компенсацию 10–15% от стоимости инвестиций в технологии, необходимые для перехода на законодательство и стандарты ЕС. Программы работают через украинские банки, а общий их портфель превышает €6 млрд.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Укринформ".

О механизме рассказал руководитель направления восстановления и вступления Украины в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам расширения и Восточного соседства (DG ENEST) Габриэль Блан.

По его словам, если компания уже инвестировала или планирует вкладывать средства в технологии, помогающие привести ее работу в соответствие с требованиями ЕС, она может получить обратно 10–15% таких расходов.

Фактически, это уменьшает для бизнеса стоимость модернизации оборудования и технологических процессов, которая становится необходимой по мере перехода Украины на европейские правила.

Программы реализуются через банки. Гарантии ЕС снижают часть рисков для финансовых учреждений и дают им возможность кредитовать компании, инвестирующие в модернизацию.

По словам Блана, общий портфель таких программ уже превышает €6 млрд. Они охватывают как крупный, так и малый бизнес, в частности, компании в прифронтовых регионах и предприятия, которые были вынуждены релоцироваться.

Напомним, ранее ЕБРР планировал поддержать кредитование украинского бизнеса на €300 млн. Из этого портфеля €60 млн предполагалось для долгосрочной модернизации малого и среднего бизнеса в соответствии со стандартами ЕС.