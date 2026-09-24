Українському бізнесу компенсують до 15% інвестицій за перехід на стандарти ЄС

Українські компанії можуть отримати компенсацію 10–15% вартості інвестицій у технології, необхідні для переходу на законодавство та стандарти ЄС. Програми працюють через українські банки, а загальний їхній портфель перевищує €6 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укрінформ".

Про механізм розповів керівник напряму відбудови та вступу України в Генеральному директораті Єврокомісії з питань розширення та Східного сусідства (DG ENEST) Габріель Блан.

За його словами, якщо компанія вже інвестувала або планує вкладати кошти у технології, які допомагають привести її роботу у відповідність до вимог ЄС, вона може отримати назад 10–15% таких витрат.

Фактично це зменшує для бізнесу вартість модернізації обладнання та технологічних процесів, яка стає необхідною у міру переходу України на європейські правила.

Програми реалізуються через українські банки. Гарантії ЄС знижують частину ризиків для фінансових установ і дають їм можливість кредитувати компанії, які інвестують у модернізацію.

За словами Блана, загальний портфель таких програм уже перевищує €6 млрд. Вони охоплюють як великий, так і малий бізнес, зокрема компанії у прифронтових регіонах та підприємства, які були змушені релокуватися.

Нагадаємо, раніше ЄБРР планував підтримати кредитування українського бізнесу на €300 млн. Із цього портфеля €60 млн передбачалося для довгострокової модернізації малого та середнього бізнесу відповідно до стандартів ЄС.