RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,07

EUR

51,19

--0,15

Готівковий курс:

USD

45,00

44,85

EUR

51,80

51,51

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Українському бізнесу компенсують до 15% інвестицій за перехід на стандарти ЄС

бізнес
Українському бізнесу компенсують до 15% інвестицій / Depositphotos

Українські компанії можуть отримати компенсацію 10–15% вартості інвестицій у технології, необхідні для переходу на законодавство та стандарти ЄС. Програми працюють через українські банки, а загальний їхній портфель перевищує €6 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укрінформ".

Про механізм розповів керівник напряму відбудови та вступу України в Генеральному директораті Єврокомісії з питань розширення та Східного сусідства (DG ENEST) Габріель Блан.

За його словами, якщо компанія вже інвестувала або планує вкладати кошти у технології, які допомагають привести її роботу у відповідність до вимог ЄС, вона може отримати назад 10–15% таких витрат.

Фактично це зменшує для бізнесу вартість модернізації обладнання та технологічних процесів, яка стає необхідною у міру переходу України на європейські правила.

Програми реалізуються через українські банки. Гарантії ЄС знижують частину ризиків для фінансових установ і дають їм можливість кредитувати компанії, які інвестують у модернізацію.

За словами Блана, загальний портфель таких програм уже перевищує €6 млрд. Вони охоплюють як великий, так і малий бізнес, зокрема компанії у прифронтових регіонах та підприємства, які були змушені релокуватися.

Нагадаємо, раніше ЄБРР планував підтримати кредитування українського бізнесу на €300 млн. Із цього портфеля €60 млн передбачалося для довгострокової модернізації малого та середнього бізнесу відповідно до стандартів ЄС.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності