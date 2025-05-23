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"Укразализныця" сменила движение на участке Ясиня — Вороненко из-за провала грунта: по какому маршруту будут курсировать поезда
"Укрзализныця" продолжает активное восстановление инфраструктуры на участке Ясиня — Вороненко, где вчера произошел провал земной породы и просадка пути. В связи с этим железная дорога внесла дополнительные изменения в маршруты следования поездов этого направления.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.
Все нижеперечисленные поезда будут курсировать до железнодорожной станции Ворохта:
- №233, №55, №95 Киев — Рахов;
- №107 Кривой Рог — Ясиня;
- №5 Запорожье — Ясиня;
- №25 Одесса — Ясиня;
- №357 Киев — Ясиня;
- №143 Сумы — Рахов.
Пока восстановительные работы продолжаются, пассажиры этих рейсов будут доставляться автобусными трансферами в обоих направлениях с конечных станций сокращенных маршрутов.
Как отметили в компании, возобновление участка происходит по запланированному графику. На сегодня выгрузили 11 вагонов бутового камня и начато формирование контрбанкета — так называемой "полки", которая позволит усилить насыпь земляного полотна.
На локации работает специализированная железнодорожная и обычная автотракторная техника, экскаватор. Часть техники, задействованная в работах по восстановлению, получена от Фонда Говарда Баффета и правительства Великобритании.
Напомним, в ночь на 23 мая на участке Ясиня — Вороненко произошел провал земной породы, что привело к временному перекрытию движения на этом отрезке железнодорожного пути. "Укрзализныця" сразу изменила маршруты ряда поездов дальнего сообщения, следующих в Рахов .