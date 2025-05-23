"Укразалізниця" змінила рух на дільниці Ясіня — Вороненко через провал ґрунту: за яким маршрутом курсуватимуть поїзди

"Укрзалізниця" продовжує активне відновлення інфраструктури на дільниці Ясіня — Вороненко, де вчора відбувся провал земної породи і просадка колії. У зв’язку з цим залізниця внесла додаткові зміни в маршрути прямування поїздів цього напрямку.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Всі нижчезазначені поїзди курсуватимуть до залізничної станції Ворохта:

№233, №55, №95 Київ — Рахів;

№107 Кривий Ріг — Ясіня;

№5 Запоріжжя — Ясіня;

№25 Одеса — Ясіня;

№357 Київ — Ясіня;

№143 Суми — Рахів.

Поки відновлювальні роботи тривають, пасажирів цих рейсів доставлятимуть автобусними трансферами в обох напрямках з кінцевих станцій скорочених маршрутів.

Як зазначили в компанії, відновлення дільниці відбувається по запланованому графіку. Станом на зараз вивантажили 11 вагонів бутового каменю та розпочато формування контрбанкету — так званої "полиці", яка дозволить підсилити насип земляного полотна.

На локації працює спеціалізована залізнична та звичайна автотракторна техніка, екскаватор. Частина техніки, яка задіяна на роботах з відновлення, отримана від Фонду Говарда Баффета та уряду Великобританії.

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня на ділянці Ясіня — Вороненко стався провал земної породи, що призвело до тимчасового перекриття руху на цьому відрізку залізничної колії. "Укрзалізниця" одразу змінила маршрути низки поїздів далекого сполучення, які прямують до Рахова.