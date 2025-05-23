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"Укразалізниця" змінила рух на дільниці Ясіня — Вороненко через провал ґрунту: за яким маршрутом курсуватимуть поїзди

УЗ, поїзд
"Укрзалізниця" відновлює інфраструктуру на дільниці Ясіня — Вороненко.

"Укрзалізниця" продовжує активне відновлення інфраструктури на дільниці Ясіня — Вороненко, де вчора відбувся провал земної породи і просадка колії. У зв’язку з цим залізниця внесла додаткові зміни в маршрути прямування поїздів цього напрямку.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Всі нижчезазначені поїзди курсуватимуть до залізничної станції Ворохта:

  • №233, №55, №95 Київ — Рахів; 
  • №107 Кривий Ріг — Ясіня; 
  • №5 Запоріжжя — Ясіня; 
  • №25 Одеса — Ясіня; 
  • №357 Київ — Ясіня; 
  • №143 Суми — Рахів.

Поки відновлювальні роботи тривають, пасажирів цих рейсів доставлятимуть автобусними трансферами в обох напрямках з кінцевих станцій скорочених маршрутів.

Як зазначили в компанії, відновлення дільниці відбувається по запланованому графіку. Станом на зараз вивантажили 11 вагонів бутового каменю та розпочато формування контрбанкету — так званої "полиці", яка дозволить підсилити насип земляного полотна.

Фото 2 — "Укразалізниця" змінила рух на дільниці Ясіня — Вороненко через провал ґрунту: за яким маршрутом курсуватимуть поїзди

На локації працює спеціалізована залізнична та звичайна автотракторна техніка, екскаватор. Частина техніки, яка задіяна на роботах з відновлення, отримана від Фонду Говарда Баффета та уряду Великобританії.

Фото 3 — "Укразалізниця" змінила рух на дільниці Ясіня — Вороненко через провал ґрунту: за яким маршрутом курсуватимуть поїзди

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня на ділянці Ясіня — Вороненко стався провал земної породи, що призвело до тимчасового перекриття руху на цьому відрізку залізничної колії. "Укрзалізниця" одразу змінила маршрути низки поїздів далекого сполучення, які прямують до Рахова.

Автор:
Тетяна Ковальчук