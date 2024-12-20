"Укрэнерго" получило право контролировать "Львовскую изоляторную компанию"

ООО "Львовская изоляторная компания, являющееся единственным в Украине производителем стеклянных изоляторов, перейдет под управление "Укрэнерго".

Об этом свидетельствует решение Антимонопольного комитета от 19 декабря.

"Дано разрешение ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго"" на приобретение контроля над ООО "Львовская изоляторная компания", - отмечает АМКУ.

Что известно о ООО "Львовская изоляторная компания"

Общество с ограниченной ответственностью "Львовская изоляторная компания" было основано в 2002 году на основе Львовского изоляторного завода, функционирующего с 1965 года.

В середине 90-х годов экономический кризис привел к снижению спроса на продукцию завода и остановке производства. В 1992 году завод был преобразован в акционерное общество "Львовский изоляторный завод".

С 1999 года предприятие возобновило свою деятельность и снова заняло сильные позиции на рынке производителей изоляторов.

С 2002 года "Львовская изоляторная компания" продолжает деятельность завода, снабжая более 250 млн изоляторов в энергетические системы 30 стран.

Согласно данным YouControl, размер уставного капитала юридического лица составляет 11 млн 50 тыс. грн. Уполномоченное лицо – Диник Оксана Викторовна.

Основной вид деятельности – производство и обработка других стеклянных изделий, в том числе технических.

К другим видам деятельности относятся: производство других деревянных строительных конструкций и столярных изделий , оптовая торговля химическими продуктами , предоставление услуг перевозки вещей (переезда) , распределение электроэнергии , торговля электроэнергией.

Конечным бенефициарным собственником (контролером) юридического лица является Дубовицкая Ольга.

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