"Укренерго" отримало право контролювати "Львівську ізоляторну компанію"

ТОВ "Львівська ізоляторна компанія, яке є єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, перейде під управління “Укренерго”.

Про це свідчить рішення Антимонопольного комітету від 19 грудня.

"Надано дозвіл ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго»" на набуття контролю над ТОВ "Львівська ізоляторна компанія", - зазначає АМКУ.

Що відомо про ТОВ "Львівська ізоляторна компанія"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" було засноване у 2002 році на основі Львівського ізоляторного заводу, який функціонує з 1965 року.

У середині 90-х років економічна криза призвела до зниження попиту на продукцію заводу та тимчасової зупинки виробництва. В 1992 році завод був перетворений на акціонерне товариство "Львівський ізоляторний завод".

З 1999 року підприємство відновило свою діяльність і знову зайняло сильні позиції на ринку виробників ізоляторів.

З 2002 року "Львівська ізоляторна компанія" продовжує діяльність заводу, постачаючи понад 250 млн ізоляторів в енергетичні системи 30 країн.

Згідно з даними YouControl, розмір статутного капіталу юридичної особи складає 11млн 50 тис. грн. Уповноважена особа - Динік Оксана Вікторівна.

Основний вид діяльності - виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних.

До інших видів діяльності відносяться: виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, оптова торгівля хімічними продуктами, надання послуг перевезення речей (переїзду), розподілення електроенергії, торгівля електроенергією.

Кінцевого бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи є Дубовіцкая Ольга.

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