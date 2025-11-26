"Укрэнерго" получит 32 млн евро от Германии на аварийно-восстановительные работы

Правительство Германии обязалось предоставить НЭК "Укрэнерго" дополнительное финансирование в размере 32 миллионов евро через Кредитное учреждение для восстановления KfW. В ходе встречи с немецкой делегацией стороны обсудили эффективность международной донорской помощи и актуальные потребности украинских энергетиков для выполнения безотлагательных аварийно-восстановительных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрэнерго".

Германия усиливает поддержку

В рамках визита в Украину немецкая делегация посетила одну из высоковольтных подстанций НЭК "Укрэнерго", где у них была возможность ознакомиться с обустройством антидроновой защиты и работой оборудования, предоставленного международными донорами ранее.

Поддержка партнеров особенно важна для нас именно сейчас, когда практически еженедельно энергетические объекты массированно атакуются врагом. Павленко.

Советник группы по поддержке Украины Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Йонатан Гатцер сообщил о решительной поддержке немецким правительством усилий Украины, направленных на усиление энергетической устойчивости. Он отметил прогресс НЭК "Укрэнерго" как национального оператора системы передачи электроэнергии, а также высокий уровень профессионализма персонала компании, работающей в условиях постоянных угроз и последствий атак.

Во время визита на одну из подстанций "Укрэнерго" представитель немецкой стороны ознакомился с повреждениями инфраструктуры и возведенными защитными сооружениями, отметив важность эффективного и прозрачного использования международной финансовой помощи. В этом контексте было подтверждено обязательство правительства Германии предоставить НЭК "Укрэнерго" дополнительное финансирование в размере 32 миллионов евро через KfW для поддержки возобновляемых работ и укрепления энергосистемы Украины. Германия и дальше будет оставаться надежным партнером Украины в вопросах энергетической безопасности.

Германия – ключевой донор

Германия остается одним из ключевых доноров украинской электроэнергетики в условиях полномасштабной войны. Грантовая и кредитная помощь ФРГ направляется на строительство защитных сооружений, а также на закупку оборудования, материалов и специализированной техники для восстановления поврежденных электросетей после российских атак. Отдельное направление поддержки включает финансирование производства стратегически важного оборудования для системы передачи электроэнергии, в частности автотрансформаторов и шунтирующих реакторов.

Финансирование предоставляется как через Фонд поддержки энергетики Украины в управлении Секретариата Энергетического сообщества, так и в рамках прямых соглашений. Общий объем средств, полученных НЭК "Укрэнерго" от KfW с начала полномасштабного вторжения, составляет около 323 миллиона евро. Эти ресурсы были направлены на восстановление энергосистемы и устройство антидроновой защиты на ключевых подстанциях.

Украинская сторона отмечает важность уже оказанной поддержки и рассчитывает на дальнейшее углубление сотрудничества с германскими партнерами.

Об "Укрэнерго"

"Укрэнерго" – государственное акционерное общество, находящееся под управлением Министерства энергетики Украины и выполняющее функции оператора системы передачи электроэнергии страны. Компания интегрирована в европейскую энергосистему ENTSO-E, которая обеспечивает технические возможности для импорта и экспорта электроэнергии и способствует укреплению энергетического сотрудничества с государствами Европы.

"Укрэнерго" отвечает за балансировку производства и потребления электроэнергии, централизованное управление Объединенной энергетической системой Украины и стратегическое развитие магистральных электросетей.

Деятельность компании включает широкий спектр направлений. В частности, речь идет об оперативном диспетчерском управлении энергосистемой в режиме реального времени, эксплуатации и модернизации магистральных и межгосударственных сетей с внедрением современных технологических решений, а также активном участии в работе европейской энергосистемы ENTSO-E и формировании стратегических подходов к развитию энергосетей на континентальном уровне.

Важной составляющей работы компании является обеспечение энергетической безопасности государства, обеспечение стабильного и надежного электроснабжения потребителей, а также внедрение инновационных решений, включая технологии smart grid, системы управления спросом (demand response) и другие инструменты цифровой трансформации энергетики.