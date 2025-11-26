"Укренерго" отримає 32 млн євро від Німеччини на аварійно-відновлювальні роботи

Уряд Німеччини зобов’язався надати НЕК “Укренерго” додаткове фінансування у розмірі 32 мільйонів євро через Кредитну установу для відбудови KfW. Під час зустрічі з німецькою делегацією сторони обговорили ефективність міжнародної донорської допомоги та актуальні потреби українських енергетиків для виконання невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укренерго".

Німеччина посилює підтримку

У рамках візиту до України, німецька делегація відвідала одну з високовольтних підстанцій НЕК "Укренерго", де у них була змога ознайомитися із облаштуванням антидронового захисту та роботою обладнання, наданого міжнародними донорами раніше.

"Підтримка партнерів особливо важлива для нас саме зараз, коли практично щотижня енергетичні об’єкти масовано атакуються ворогом. Ми дуже цінуємо політику німецького уряду, спрямовану на посилення стійкості української енергосистеми, і забезпечуємо максимально прозоре та ефективне використання отриманої допомоги – як обладнання, так і коштів на спорудження антидронового захисту", – зазначив під час зустрічі член правління НЕК "Укренерго" Олег Павленко.

Радник групи з підтримки України Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН Йонатан Ґатцер повідомив про рішучу підтримку німецьким урядом зусиль України, спрямованих на посилення енергетичної стійкості. Він відзначив прогрес НЕК "Укренерго" як національного оператора системи передачі електроенергії, а також високий рівень професійності персоналу компанії, що працює в умовах постійних загроз та наслідків атак.

Під час візиту на одну з підстанцій "Укренерго" представник німецької сторони ознайомився з пошкодженнями інфраструктури та зведеними захисними спорудами, наголосивши на важливості ефективного і прозорого використання міжнародної фінансової допомоги. У цьому контексті було підтверджено зобов’язання уряду Німеччини надати НЕК "Укренерго" додаткове фінансування у розмірі 32 мільйонів євро через KfW для підтримки відновлювальних робіт і зміцнення енергосистеми України. Німеччина й надалі залишатиметься надійним партнером України у питаннях енергетичної безпеки.

Німеччина - ключовий донор

Німеччина залишається одним із ключових донорів української електроенергетики в умовах повномасштабної війни. Грантова та кредитна допомога ФРН спрямовується на будівництво захисних споруд, а також закупівлю обладнання, матеріалів і спеціалізованої техніки для відновлення пошкоджених електромереж після російських атак. Окремий напрям підтримки охоплює фінансування виробництва стратегічно важливого обладнання для системи передачі електроенергії, зокрема автотрансформаторів і шунтуючих реакторів.

Фінансування надається як через Фонд підтримки енергетики України під управлінням Секретаріату Енергетичного співтовариства, так і в межах прямих угод. Загальний обсяг коштів, отриманих НЕК "Укренерго" від KfW від початку повномасштабного вторгнення, становить близько 323 мільйонів євро. Ці ресурси були спрямовані на відновлення енергосистеми та облаштування антидронового захисту на ключових підстанціях.

Українська сторона відзначає важливість уже наданої підтримки та розраховує на подальше поглиблення співпраці з німецькими партнерами.

Про "Укренерго"

"Укренерго" - державне акціонерне товариство, що перебуває під управлінням Міністерства енергетики України та виконує функції оператора системи передачі електроенергії країни. Компанія інтегрована до європейської енергосистеми ENTSO-E, що забезпечує технічні можливості для імпорту та експорту електроенергії й сприяє зміцненню енергетичної співпраці з державами Європи.

"Укренерго" відповідає за балансування виробництва та споживання електроенергії, централізоване управління Об’єднаною енергетичною системою України та стратегічний розвиток магістральних електромереж.

Діяльність компанії охоплює широкий спектр напрямів. Зокрема, йдеться про оперативне диспетчерське управління енергосистемою в режимі реального часу, експлуатацію та модернізацію магістральних і міждержавних мереж із впровадженням сучасних технологічних рішень, а також активну участь у роботі європейської енергосистеми ENTSO-E і формуванні стратегічних підходів до розвитку енергомереж на континентальному рівні.

Важливою складовою роботи компанії є забезпечення енергетичної безпеки держави, гарантування стабільного та надійного електропостачання споживачів, а також впровадження інноваційних рішень, серед яких технології smart grid, системи керування попитом (demand response) та інші інструменти цифрової трансформації енергетики.