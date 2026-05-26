- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрэнерго" судится с трейдером электроэнергии из-за 67 млн грн
Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу по иску ООО "Акумен" к НЭК "Укрэнерго" о взыскании 67,18 млн грн. Компания заявляет о ненадлежащем исполнении договорных обязательств со стороны оператора системы передачи данных.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro со ссылкой на определение суда.
Суд открыл дело против "Укрэнерго"
Как отмечается в материалах дела, иск подан в связи с ненадлежащим исполнением НЭК "Укрэнерго" обязательств по договору №2740-04109 от 12 декабря 2025 года.
Суд также сообщает, что первоначально исковое заявление было оставлено без движения из-за процессуальных недостатков. После их устранения производство по делу было открыто.
Что известно об "Акумене"
ООО "Акумен" зарегистрировано в ноябре 2022 года в Киеве. Основным видом деятельности компании является торговля электроэнергией.
Уставный капитал предприятия составляет 15,05 млн грн.
Руководителем компании является Лоик Лерминьо.
Учредителями ООО "Акумен" выступают ООО "Сельхозремтехника" и ООО "Резон Трейд", владеющие по 50% уставного капитала.
Среди конечных бенефициарных владельцев – граждане Турции Тевфик Ямантурк и Мушфик Хамди Ямантурк, а также гражданка Украины Наталья Хоруженко.
Ранее НЭК "Укрэнерго" официально обратилась в НКРЭКУ с предложением изменить тарифы на 2026 год. Просмотр касается услуг передачи электроэнергии и оперативно-технологического управления системой.