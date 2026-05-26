"Укрэнерго" судится с трейдером электроэнергии из-за 67 млн грн

Электроэнергия
Энергетический рынок Украины / Freepik

Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу по иску ООО "Акумен" к НЭК "Укрэнерго" о взыскании 67,18 млн грн. Компания заявляет о ненадлежащем исполнении договорных обязательств со стороны оператора системы передачи данных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro со ссылкой на определение суда.

Суд открыл дело против "Укрэнерго"

Как отмечается в материалах дела, иск подан в связи с ненадлежащим исполнением НЭК "Укрэнерго" обязательств по договору №2740-04109 от 12 декабря 2025 года.

Суд также сообщает, что первоначально исковое заявление было оставлено без движения из-за процессуальных недостатков. После их устранения производство по делу было открыто.

Что известно об "Акумене"

ООО "Акумен" зарегистрировано в ноябре 2022 года в Киеве. Основным видом деятельности компании является торговля электроэнергией.

Уставный капитал предприятия составляет 15,05 млн грн.

Руководителем компании является Лоик Лерминьо.

Учредителями ООО "Акумен" выступают ООО "Сельхозремтехника" и ООО "Резон Трейд", владеющие по 50% уставного капитала.

Среди конечных бенефициарных владельцев – граждане Турции Тевфик Ямантурк и Мушфик Хамди Ямантурк, а также гражданка Украины Наталья Хоруженко.

Ранее НЭК "Укрэнерго" официально обратилась в НКРЭКУ с предложением изменить тарифы на 2026 год. Просмотр касается услуг передачи электроэнергии и оперативно-технологического управления системой.

Автор:
Ольга Опенько