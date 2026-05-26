"Укренерго" судиться з трейдером електроенергії через 67 млн грн

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ “Акумен” до НЕК “Укренерго” про стягнення 67,18 млн грн. Компанія заявляє про неналежне виконання договірних зобов’язань з боку оператора системи передачі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro із посиланням на ухвалу суду.

Як зазначається в матеріалах справи, позов подано у зв’язку з неналежним виконанням НЕК "Укренерго" зобов’язань за договором №2740-04109 від 12 грудня 2025 року.

Суд також повідомляє, що спочатку позовну заяву було залишено без руху через процесуальні недоліки. Після їх усунення провадження у справі було відкрито.

Що відомо про "Акумен"

ТОВ "Акумен" зареєстроване у листопаді 2022 року в Києві. Основним видом діяльності компанії є торгівля електроенергією.

Статутний капітал підприємства становить 15,05 млн грн.

Керівником компанії є Лоік Лерміньо.

Засновниками ТОВ "Акумен" виступають ТОВ "Сільгоспремтехніка" та ТОВ "Резон Трейд", які володіють по 50% статутного капіталу.

Серед кінцевих бенефіціарних власників - громадяни Туреччини Тевфік Ямантурк і Мушфік Хамді Ямантурк, а також громадянка України Наталія Хоруженко.

Раніше НЕК "Укренерго" офіційно звернулася до НКРЕКП із пропозицією змінити тарифи на 2026 рік. Перегляд стосується послуг із передачі електроенергії та оперативно-технологічного управління системою.