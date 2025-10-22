"Укргаздобыча" проиграла суд против АМКУ: в чем дело

Суд не удовлетворил иск АО "Укргаздобыча" из группы "Нафтогаз" в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) об отклонении предложения ООО "МИК" при закупке бурильных труб.

Суть дела

АО "Укргаздобыча" подало иск в суд против АМКУ. Компания просила признать противоправным и отменить решение постоянно действующей административной коллегии АМКУ, которым частично удовлетворена жалоба ООО "МИК"

В исковом заявлении говорится, что АО "Укргаздобыча" 24 октября 2024 года начало открытые торги на закупку бурильных труб. По данным Prozorro, компания планировала приобрести 14,79 тыс. м. бурильных труб с ожидаемой стоимостью 185,4 млн грн (с НДС).

Свои предложения в тендере представили две компании:

DP-Master Manufacturing (185,3 млн грн),

"МИК" (178,3 млн грн).

14 февраля 2025 года тендерное предложение "МИК" было отклонено на основании того, что оно не соответствовало технической спецификации и содержало недостоверную информацию. Предприятие "МИК" не согласилось с этим решением и подало жалобу в АМКУ.

Регулятор принял жалобу к рассмотрению, а 3 марта 2025 принял решение частично удовлетворить требования жалобщика и обязать АО "Укргаздобыча" отменить свое решение об отклонении тендерного предложения "МИК". АМКУ считает, что АО "Укргаздобыча" не доказало и документально не подтвердило, что предложение "МИК" содержит недостоверную информацию или не отвечает требованиям тендерной документации.

Решение суда

Не соглашаясь с этим, АО "Укргаздобыча" обратилось в суд, считая решение АМКУ незаконным и противоречащим принципу законности. Истец ссылался на то, что его доводы были проигнорированы, а решение АМКУ необоснованно.

Суть спора заключалась в том, имел ли заказчик достаточные основания для отклонения тендерного предложения "МИК". "Укргаздобыча" настаивала, что действовала в рамках закона, поскольку участник не подтвердил соответствие техническим требованиям и предоставил сомнительную информацию. АМКУ же считало, что отклонение было безосновательным, поскольку документы, предоставленные участником, не опровергают его права участвовать в торгах.

Суд установил, что решение АМКУ по отклонению тендерного предложения "МИК" было законным, нарушений со стороны комитета не выявлено, и поэтому суд отказал АО "Укргаздобыча" в удовлетворении иска.

