"Укргазвидобування" програло суд проти АМКУ: у чому справа

Суд не задовольнив позов АТ "Укргазвидобування" з групи "Нафтогаз" до Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо відхилення пропозиції ТОВ "МІК" при закупівлі бурильних труб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Expro.

Суть справи

АТ "Укргазвидобування" подало позов до суду проти АМКУ. Компанія просила визнати протиправним і скасувати рішення постійно діючої адміністративної колегії АМКУ, яким частково задоволено скаргу ТОВ "МІК"

У позовній заяві йдеться про те, що АТ "Укргазвидобування" 24 жовтня 2024 року розпочало відкриті торги на закупівлю бурильних труб. За даними Prozorro, компанія планувала придбати 14,79 тис. м бурильних труб з очікуваною вартістю 185,4 млн грн (з ПДВ).

Свої пропозиції в тендері подали дві компанії:

DP-Master Manufacturing (185,3 млн грн),

"МІК" (178,3 млн грн).

14 лютого 2025 року тендерна пропозиція "МІК" була відхилена на підставі того, що вона не відповідала технічній специфікації та містила недостовірну інформацію. Підприємство "МІК" не погодилося з цим рішенням і подало скаргу до АМКУ.

Регулятор прийняв скаргу до розгляду, а 3 березня 2025 року ухвалив рішення частково задовольнити вимоги скаржника та зобов’язати АТ "Укргазвидобування" скасувати своє рішення про відхилення тендерної пропозиції "МІК". АМКУ вважає, що АТ "Укргазвидобування" не довело і документально не підтвердило, що пропозиція "МІК" містить недостовірну інформацію або не відповідає вимогам тендерної документації.

Рішення суду

Не погоджуючись із цим, АТ "Укргазвидобування" звернулось до суду, вважаючи рішення АМКУ незаконним і таким, що суперечить принципу законності. Позивач посилався на те, що його доводи були проігноровані, а рішення АМКУ є необґрунтованим.

Суть спору полягала в тому, чи мав замовник достатні підстави для відхилення тендерної пропозиції "МІК". "Укргазвидобування" наполягало, що діяло в межах закону, оскільки учасник не підтвердив відповідність технічним вимогам і надав сумнівну інформацію. АМКУ ж вважало, що відхилення було безпідставним, оскільки документи, надані учасником, не спростовують його право брати участь у торгах.

Суд встановив, що рішення АМКУ щодо відхилення тендерної пропозиції "МІК" було законним, порушень з боку комітету не виявлено, і тому суд відмовив АТ "Укргазвидобування" у задоволенні позову.

Китайська компанія Wuhan Longway Petroleum Technology (Wuhan LPT) не змогла через суд заборонити АТ "Укргазвидобування" укладати договори на закупівлю бурових доліт з іншим переможцем тендеру. Апеляційну скаргу компанії з КНР залишили без задоволення.