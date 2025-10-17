"Укрметротуннельпроект" продали на аукционе за 70 миллионов: во время торгов цена выросла почти в 3,5 раза

17 октября 2025 года Фонд государственного имущества Украины провел успешный аукцион по приватизации единого имущественного комплекса госпредприятия "Проектный институт Укрметротоннельпроект", расположенного в Киеве.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на платформу "Prozorro.Продажи".

Объект приватизации – единый имущественный комплекс, по адресу Бульварно-Кудрявская, 21, корп. 1, Киев.

За лот соревновались два участника, во время торгов цена выросла почти в 3,5 раза: с 20,58 млн грн до 70 млн грн. Общий экономический эффект может составить 84 млн грн, включая НДС.

Победителем стало АО "ДЗДИПИ Профит", от имени которого действует ООО "КУА "Портофин". Оно предложило за лот на гривну больше, чем конкурент - ООО "Терра-2021".

Победитель также должен уплатить 14 млн налогов и не увольнять семерых работников, которые числились на предприятии по состоянию на конец июня 2025 года.

По данным ФГИУ, у предприятия есть просроченная кредиторская задолженность - 34,11 млн грн. В частности, 11,75 млн по заработной плате, 9,79 млн перед бюджетом и 12,58 млн – другая кредиторская задолженность.

Оба здания, имеющихся на балансе предприятия, имеют статус памятников архитектуры местного значения, а земельный участок площадью 0,2434 га, на котором расположен объект, не является предметом купли-продажи. Поэтому вопрос землепользования покупатель будет решать самостоятельно.

Проектный институт "Укрметротуннельпроект" - это государственное предприятие в Украине, основной специализацией которого традиционно было проектирование объектов метрополитена, тоннелей и другой транспортной инфраструктуры. Он был одним из ключевых проектировщиков станций и линий киевского метрополитена.

По состоянию на 31 августа 2025 года в госбюджет страны уже поступило 1,21 млрд грн от приватизации и сопутствующих поступлений. Таким образом, Фонд государственного имущества Украины выполнил значительную часть плана, установленного на уровне 3,2 млрд. грн.