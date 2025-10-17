"Укрметротунельпроект" продали на аукціоні за 70 мільйонів: під час торгів ціна зросла майже у 3,5 раза

17 жовтня 2025 року Фонд державного майна України провів успішний аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Проєктний інститут Укрметротунельпроект", розташованого в Києві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на платформу "Prozorro.Продажі".

Об’єкт приватизації — єдиний майновий комплекс, за адресою Бульварно-Кудрявська, 21, корп. 1, Київ.

За лот змагалися двоє учасників, під час торгів ціна зросла майже у 3,5 раза: з 20,58 млн грн до 70 млн грн. Загальний економічний ефект може становити 84 млн грн, включно з ПДВ.

Переможцем стало АТ "ДЗДІПІ Профіт", від імені якого діє ТОВ "КУА "Портофін". Воно запропонувало за лот на гривню більше, ніж конкурент — ТОВ "Терра-2021".

Переможець також має сплатити 14 млн податків і не звільняти сімох працівників, які числились на підприємстві станом на кінець червня 2025 року.

За даними ФДМУ, у підприємства є прострочена кредиторська заборгованість — 34,11 млн грн. Зокрема, 11,75 млн по заробітній платі, 9,79 млн перед бюджетом і 12,58 млн — інша кредиторська заборгованість.

Обидві будівлі, які є на балансі підприємства, мають статус пам’яток архітектури місцевого значення, а земельна ділянка площею 0,2434 га, на якій розташований об'єкт, не є предметом купівлі-продажу. Тому питання землекористування покупець розв'язуватиме самостійно.

Проєктний інститут "Укрметротунельпроект" — це державне підприємство в Україні, основною спеціалізацією якого традиційно було проєктування об'єктів метрополітену, тунелів та іншої транспортної інфраструктури. Він був одним із ключових проєктувальників станцій та ліній київського метрополітену.

Додамо, станом на 31 серпня 2025 року до держбюджету країни вже надійшло 1,21 млрд грн від приватизації та супутніх надходжень. Таким чином, Фонд державного майна України виконав значну частину плану, встановленому на рівні 3,2 млрд грн.