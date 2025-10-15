"Сумихімпром" виставлять на електронний аукціон: уряд затвердив ціну та умови продажу

Кабінет міністрів затвердив стартову ціну та умови продажу державного пакета акцій ПАТ “Сумихімпром” на електронному аукціоні. Стартова ціна пакета, що становить 99,9952% статутного капіталу, перевищує 1 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Стартує продаж державного пакета акцій "Сумихімпрому"

Підприємство входить до переліку об’єктів великої приватизації.

Серед основних умов, які має виконати новий власник "Сумихімпрому":

збереження ключових напрямів діяльності підприємства;

здійснення капітальних інвестицій на технічне переоснащення та модернізацію виробництва на суму не менше 150 млн грн;

погашення протягом шести місяців заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом;

погашення простроченої кредиторської заборгованості, за винятком зобов’язань перед фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями, а також пов’язаними з ними особами і кредиторами, бенефіціарами яких є громадяни або резиденти Російської Федерації чи Республіки Білорусь;

дотримання соціальних гарантій працівників відповідно до вимог трудового законодавства;

недопущення звільнень з ініціативи нового власника протягом перших шести місяців.

"Приватизація "Сумихімпрому" – це черговий крок до відновлення промислового потенціалу Сумщини та зменшення частки держави в економіці. Успішні приклади залучення інвесторів у регіоні та результати приватизації по всій Україні доводять: навіть у складний час бізнес довіряє державі, коли правила прозорі, а процес – відкритий і конкурентний", - йдеться в повідомленні.

Про попередній аукціон

11 червня планувався аукціон з продажу АТ "Сумихімпром", який знаходиться у місті Суми, на вулиці Харківська, п/в 12, однак він не відбувся через відсутність учасників.

До продажу пропонувався пакет розміром 99,9952% статутного капіталу підприємства — це 1 738 665 246 акцій, номінальною вартістю понад 434 млн грн. Стартова ціна лоту становила 1,158 млрд грн.

Що відомо про підприємство?

ПАТ "Сумихімпром" – одне з провідних підприємств хімічної промисловості України, що працює з 1953 року.

Основна продукція заводу включає мінеральні добрива, діоксид титану та інші неорганічні хімічні сполуки. Вироби компанії забезпечують потреби аграрного сектору та застосовуються у різних галузях промисловості.

У 2010 році бізнесмен Дмитро Фірташ став власником 0,005% акцій заводу. Незважаючи на незначну частку, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера своєї компанії "Кримський титан".

За даними Фонду державного майна України, через неефективне управління колишнього керівництва за рік "Сумихімпром" перетворився з успішного хімічного гіганта на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на суму 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд розблокував приватизацію "Сумихімпрому", закривши справу про банкрутство.