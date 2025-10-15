Запланована подія 2

"Сумыхимпром" выставят на электронный аукцион: правительство утвердило цену и условия продажи

Кабинет министров утвердил стартовую цену и условия продажи государственного пакета акций ПАО "Сумыхимпром" на электронном аукционе. Стартовая цена пакета составляет 99,9952% уставного капитала, превышает 1 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Стартует продажа государственного пакета акций "Сумыхимпрома"

Предприятие входит в список объектов крупной приватизации.

Среди основных условий, которые должен выполнить новый владелец "Сумыхимпрома":

  • сохранение ключевых направлений деятельности предприятия;
  • осуществление капитальных инвестиций на техническое переоснащение и модернизацию производства на сумму не менее 150 млн грн.;
  • погашение в течение шести месяцев задолженности по заработной плате и до бюджета;
  • погашение просроченной кредиторской задолженности, за исключением обязательств перед находящимися под санкциями физическими и юридическими лицами, а также связанными с ними лицами и кредиторами, бенефициарами которых являются граждане или резиденты Российской Федерации или Республики Беларусь;
  • соблюдение социальных гарантий работников в соответствии с требованиями трудового законодательства;
  • недопущение увольнений по инициативе нового владельца в течение первых шести месяцев.

"Приватизация "Сумыхимпрома" – это очередной шаг к восстановлению промышленного потенциала Сумщины и уменьшению доли государства в экономике. Успешные примеры привлечения инвесторов в регионе и результаты приватизации по всей Украине доказывают: даже в сложное время бизнес доверяет государству, когда правила прозрачны, а процесс – открытый и конкурентный", - говорится в сообщении.

О предварительном аукционе

11 июня планировалось аукцион по продаже АО "Сумыхимпром", который находится в городе Сумы, на улице Харьковская, п/у 12, однако он не состоялся из-за отсутствия участников.

К продаже предлагался пакет в размере 99,9952% уставного капитала предприятия - это 1 738 665 246 акций, номинальной стоимостью более 434 млн грн. Стартовая цена лота составила 1,158 млрд грн.

Что известно о предприятии?

ПАО "Сумыхимпром" – одно из ведущих предприятий химической промышленности Украины, работающее с 1953 года.

Основная продукция завода включает в себя минеральные удобрения, диоксид титана и другие неорганические химические соединения. Изделия компании обеспечивают потребности аграрного сектора и используются в различных отраслях индустрии.

В 2010 году бизнесмен Дмитрий Фирташ стал владельцем 0,005% акций завода. Несмотря на незначительную часть, ему удалось назначить руководителем предприятия бывшего менеджера своей компании "Крымский титан".

По данным Фонда государственного имущества Украины, из-за неэффективного управления бывшего руководства за год "Сумыхимпром" превратился из успешного химического гиганта в неплатежеспособного должника, накопив долги на сумму 1,4 миллиарда гривен.

Напомним, в ноябре 2023 года суд разблокировал приватизацию "Сумыхимпрома", закрыв дело о банкротстве.

Автор:
Ольга Опенько