"Укрнафта" планирует приобрести оборудование для гидроразрыва пласта за 574 млн грн: какие требования к поставщику

ПАО "Укрнафта" намерено приобрести флот для операций гидроразрыва пласта (ГРП) для разработки скважин. Соответствующий тендер компания объявила на "Prozorro. Продажи". Ожидаемая стоимость закупки – 574 млн. грн (без НДС).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные консалтинговой компании ЕxРro.

Однако из-за значительного объема подготовки информации и документов для участия в тендере потенциальные поставщики обратились в "Укрнафту" с просьбой продлить срок подачи предложений до середины-конца августа 2025 года. Учитывая обращения поставщиков, компания продлила срок приема предложений до 12 августа.

Требования к флоту ГРП

Флот ГРП состоит из 4 однонасосных агрегатов на шасси 8х8, смесительной установки, гидратационной установки, станции контроля, блока манифольда, установки для подогрева и фильтрации воды, а также установки для подачи пропанта.

Срок поставки товара должен состояться не позднее 420 дней с даты подписания договора. Дата изготовления товара должна быть не более 12 месяцев с даты поставки.

Кроме того, поставщик после ввода в эксплуатацию оборудования должен обеспечить инструктаж персонала "Укрнафты" по особенностям устройства, использования, обслуживания оборудования и работе с программным обеспечением, а также проведения практических занятий.

Напомним, с мая по июнь 2025 года "Укрнафта" пополнила свой автопарк 50 новыми машинами, уже используемыми в региональных филиалах компании.