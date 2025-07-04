"Укрнафта" планує придбати обладнання для гідророзриву пласту за 574 млн грн: які вимоги до постачальника

ПАТ "Укрнафта" має намір придбати флот для операцій гідророзриву пласту (ГРП) для розробки свердловин. Відповідний тендер компанія оголосила на "Prozorro. Продажі". Очікувана вартість закупівлі – 574 млн грн (без ПДВ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані консалтингової компанії ЕxРro.

Однак, через значний обсяг підготовки інформації та документів для участі в тендері ,потенційні постачальники звернулися до "Укрнафти" з проханням продовжити термін подання пропозицій до середини-кінця серпня 2025 року. Враховуючи звернення постачальників, компанія продовжила термін прийому пропозицій до 12 серпня.

Вимоги до флоту ГРП

Флот ГРП має складатися з 4 однонасосних агрегатів на шасі 8х8, змішувальної установки, гідратаційної установки, станції контролю, блоку маніфольда, установки для підігріву та фільтрації води, а також установки для подачі пропанту.

Строк поставки товару має відбутися не пізніше 420 днів з дати підписання договору. Дата виготовлення товару має бути не більше 12 місяців з дати постачання. Постачання обладнання планується до міста Долина, Івано-Франківської області.

Крім того, постачальник після введення в експлуатацію обладнання повинен забезпечити інструктаж персоналу "Укрнафти" з особливостей будови, використання, обслуговування обладнання та по роботі з програмним забезпеченням, а також проведення практичних занять.

Нагадаємо, з травня по червень 2025 року "Укрнафта" поповнила свій автопарк 50 новими машинами, які вже використовуються в регіональних філіях компанії.