"Укрнафта" запускает проект генерации на 20 МВт: объявлен тендер через ЕБРР

"Укрнафта" объявила тендер на поставку оборудования и выполнение комплексных работ по установке когенерационной электростанции общей мощностью около 20 МВт. Закупка производится через электронный портал Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Речь идет о реализации проекта современного распределенного поколения, предусматривающего создание новых энергетических мощностей для повышения устойчивости работы предприятия и энергосистемы в целом.

Новый энергетический проект должен усилить энергетическую автономность и поддержать стабильность системы в условиях войны.

Когенерационные установки позволяют одновременно производить электроэнергию и тепло, что повышает эффективность использования топлива и снижает расход.

Представить тендерные предложения можно до 2 июня 2026 года. К участию приглашаются компании, отвечающие требованиям тендерной документации, размещенной в системе ECEPP. Все разъяснения и коммуникация по процедуре осуществляются исключительно через официальный функционал платформы.

Объявление такого тендера свидетельствует о продолжении курса украинских госкомпаний на развитие собственного поколения в условиях рисков для энергетической инфраструктуры и потребности в децентрализованных источниках энергии.

Отметим, "Укрнафта" в 2026 году планирует реализовывать проекты собственной генерации gas-to-power разного масштаба - от небольших локальных установок мощностью 2-3 МВт возле производственных объектов до строительства крупных теплоэлектроцентралей на уровне 200+ МВт в зависимости от доступного финансирования.