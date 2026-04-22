"Укрнафта" запускає проєкт генерації на 20 МВт: оголошено тендер через ЄБРР

"Укрнафта" запускає проєкт генерації на 20 МВт
"Укрнафта" запускає проєкт генерації на 20 МВт / Укрнафта

"Укрнафта" оголосила тендер на постачання обладнання та виконання комплексних робіт зі встановлення когенераційної електростанції загальною потужністю близько 20 МВт. Закупівля проводиться через електронний портал Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Йдеться про реалізацію проєкту сучасної розподіленої генерації, що передбачає створення нових енергетичних потужностей для підвищення стійкості роботи підприємства та енергосистеми загалом. 

Новий енергетичний проєкт має посилити енергетичну автономність компанії та підтримати стабільність системи в умовах війни.

Когенераційні установки дозволяють одночасно виробляти електроенергію та тепло, що підвищує ефективність використання палива та знижує витрати.

Подати тендерні пропозиції можна до 2 червня 2026 року. До участі запрошуються компанії, які відповідають вимогам тендерної документації, розміщеної у системі ECEPP. Усі роз’яснення та комунікація щодо процедури здійснюються виключно через офіційний функціонал платформи.

Оголошення такого тендеру свідчить про продовження курсу українських держкомпаній на розвиток власної генерації в умовах ризиків для енергетичної інфраструктури та потреби у децентралізованих джерелах енергії.

Зауважимо, “Укрнафта” у 2026 році планує реалізовувати проєкти власної генерації gas-to-power різного масштабу - від невеликих локальних установок потужністю 2–3 МВт біля виробничих об’єктів до будівництва великих теплоелектроцентралей на рівні 200+ МВт, залежно від доступного фінансування.

Автор:
Тетяна Гойденко